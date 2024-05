Besi devet medalja u Karlovcu

Podgorica, (MINA) – Takmičari Tekvondo kluba Besa iz Tuzi sa devet medalja završili su nastup na tradicionalnom međunarodnom tunriru u Karlovcu.

Osvojene su po tri zlatne i srebrne i bronzane medalje.

Zlatnom medaljom okitili su se junior Benan Jusufđokaj (do 68) u borbama, a u formama seniorka Adelina Saljihaj i Nikola Junčaj, u konkurenciji master.

Srebrni su bili senior Toni Marašaj u formama i pionirke Lejla i Izabela Frljučkić u borbama.

Bronzane medalje osvojili su kadetkinja Eva Vuljaj, pionir Mateo Vuljaj i juniorka Ljiria Dibra.

Turniru je prethodio internacionalni seminar za polaganje za DAN i POOM zvanja, koji je održao veliki majstor Lee Kwang Bae.

Za prvi dan/poom položili su Adelina Saljihaj, Aurora Vuljaj, Eva Vuljaj i Santino Vuljaj iz Bese i takmičari Durmitor-Vrhnike sa Žabljaka, Viktor Golubović i Gordana Džaković.

Zvanje majstora tekvondoa drugi dan iz Bese stekli su Toni Marašaj, Nikola Junčaj, Leo Gegaj i Benan Jusufđokaj.

