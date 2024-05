SC Derbi pobijedi Budućnost i produžio seriju

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su Budućnost Voli 91:89 i smanjili na 2:1, u finalu plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Budućnost je propustila prvu meč loptu za titulu, iako je u samom finišu imala bacanja za izjednačenje i produžetak.

SC Derbi je odigrao dobar meč, u većem dijelu imao je dvocifrenu prednost, koja je iznosila i 14 poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili si Mateo Drežnjak i Emir Hadžibegović sa po 16, dok je Nikola Pavlićević ubacio 14 poena.

U ekipi Budućnosti najbolji je bio Jogi Ferel sa 20 koševa.

U plejh-ofu igra se na četiri dobijena meča.

Naredna utakmica na programu je u utorak.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS