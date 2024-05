Milović: U Budvi nema vlasti bez DPS-a

Podgorica, (MINA) – Buduće vlasti u Budvi nema bez Demokratske partija socijalista (DPS), poručio je nosilac liste “Budva može bolje” Nikola Milović.

Milović je rekao je da je DPS osvojio sedam odnosno dva mandata više u odnosu na prošle izbore.

On je zahvalio svima koji su dali povjerenje njihovoj izbornoj listi.

„Ovo govori u prilog tome da ideja koju smo sprovodili i vrijednosti koje vjerujemo, da su građani Budve to prepoznali i da nam daju povjerenje“, kazao je Milović.

Prema njegovim riječima, kampanja u Budvi je bila funkcionerska, kako sa državnog, tako i sa lokalnog nivoa.

„Buduće vlasti u Budvi nema bez DPS-a, sa osvojenih sedam mandata potvrdili smo da smo druga najjača čista u bduvanskom parlamentu“, poručio je Milović.

On je rekao da „otvara prostor da narednih dana izvan partijskih interesa, razmišljamo o onima od kojih smo tražili povjerenje – a to su građani Budve“.

