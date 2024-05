Nasdaq profitirao

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Svjetska tržišta su ove sedmice imala mješovito izvođenje, a na krilima sjajnih rezultata Nvidije najviše je profitirao Nasdaq.

Na Wall Streetu je Dow Jones potonuo 2,3 odsto, na 39.069 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,03 odsto, na 5.304 boda, a Nasdaq indeks 1,4 odsto, na 16.920 bodova, prenosi SEEbiz.

Rekordni doseg Nasdaq indeksa najviše se zahvaljuje skoku cijene dionice Nvidije više od deset odsto, nakon što je taj vodeći proizvođač čipova za vještačku inteligenciju objavio bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate i procjene daljeg poslovanja.

Posljednji makroekonomski podaci pokazali su da su inflacioni pritisci i dalje pojačani, a da je tržište rada i dalje snažno. Zbog toga su splasnuli izgledi za smanjenje kamata američke centralne banke, Federalnih rerervi (Fed) u septembru, što je negativno uticalo na tržište kapitala.

Prije sedmicu, na tržištu se procjenjivalo da postoji 67 odsto izgleda da će Fed kamate smanjiti u septembru, ali sada su te procjene pale na 49 odsto.

Na evropskim berzama cijene dionica su pale drugu sedmicu zaredom. Londonski FTSE indeks oslabio je prošle sedmice 1,2 odsto, na 8.317 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,05 odsto, na 18.693 boda, a pariski CAC 0,9 odsto, na 8.094 boda.

Takođe, smanjeni su izgledi i za smanjenje kamata u Velikoj Britaniji, s obzirom na to da je u aprilu inflacija porasla više nego što se očekivalo.

Pažnju ulagača privukla je prošle sedmice i poruka centralne banke Novog Zelanda da je zbog još povišene inflacije malo vjerovatno da će smanjiti kamate u ovoj godini.

