Zenović: Bez Demokrata ne može se formirati vlast u Budvi

Podgorica, (MINA) – Bez Demokratske Crne Gore ne može se formirati vlast u Budvi, poručio je nosilac liste Demokrata na lokalnim izborima u Budvi, Đorđe Zenović i dodao da su otvoreni za razgovor sa svima.

On je kazao da preliminarni podaci pokazuju da su osvojili četiri miandata odnosno isto kao i na prethodnim izborima.

Zenović je rekao da je svaki glas podrške toj stranci „apsolutno čist glas koji nije dobijen ucjenama, pritiscima i na bilo koji drugi način” i da je iz tog razloga posebno ponosan.

„Bez nas se vlast u Budvi ne može formirati”, poručio je Zenović, prenose Vijesti.

On je dodao da će vidjeti kako će teći pregovori nakon zvaničnog proglašenja rezultata.

„Kao što smo i najavili, sa kime možemo i ne možemo, imamo crvene granice ispod kojih ne možemo preći. Činjenica je da su se na ovim izborima pojavile nove političke grupacije koje nijesu učestvovale na prethodnom, i iz tog razloga je ovaj rezultat dodatan podstrek da nastavimo jače”, kazao je Zenović.

On je rekao da je ključno to da su u, kako je kazao, žestokoj konkurenciji funkcionerskih zloupotreba, prethodnih dana uspjeli da zadrže broj mandata sa prethodnih izbora.

Na pitanje hoće li moći sa tim ljudima sad sjesti za pregovarački sto, Zenović je rekao da imaju zahjteve koji se tiču javnog interesa.

„Onoga što Budva u naredne četiri godine mora da ispuni. Otvoreni smo za razgovor sa svima, vidjećemo ko će nas prvi pozvati, tu smo svakako”, dodao je Zenović.

