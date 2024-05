Mandić: Pobijedila koalicija Za budućnost Budve

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Za budućnost Budve” pobijedila je na izborima i ima najviše glasova, rekao je predsjednik Nove srpske demorkatije Andrija Mandić.

Koalicija “Za budućnost Budve” je, prema podacima koje je objavila lista “Budva naš grad”, osvojila devet mandata.

Mandić je, u štabu liste “Za budućnost Budve – Budva otvoreni grad” koju predvodi Mladen Mikijelj, kazao da su pokazali kako se organizuju i završavaju izbori.

“Želim da izbornom štabu odam posebno priznanje, a osvrnuo bih se na učinak i na energiju i kako su naši članovi na najbolji način predstavili našu politiku”, kazao je Mandić, prenosi portal RTCG.

Kako je rekao, Za budućnost Budve vodi politiku koja je najbolja za Crnu Goru i za Budvu.

Mandić je kazao je da su građani na današnjim lokalnim izborima održali čas demokratije.

“Jedino nećemo pregovarati sa Demokratskom partijom socijalista oko vlasti”, zaključio je Mandić.

