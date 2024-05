Ulcinjanima Trofej Bijelog Polja

Podgorica, (MINA) – Karatisti Ulcinja osvojili su prvo mjesto u generalnom plasmanu na međunarodnom turniru Trofej Bijelog Polja.

Ulcinj je u dvorani Nikoljac do trofeja došao sa 15 zlatnih, četiri srebrne i šest bronzanih medalja.

Kolašinski Gorštak osvojio je drugo mjesto sa 11 zlatnih, četiri srebrne i pet bronzanih odličja.

Pobjedničko postolje kompletirali su pljevaljski Potoci sa deset zlatnih, tri srebrne i 18 bronzanih medalja.

Kao četvrtoplasirani nastup je završio podgorički klub Kobra Kai (5z,3s,6b), peti je bio Jion (4z, 4s, 4b), a šesti Ris (4z,3s,5b).

Organizator turnira, Karate klub Jedinstvo, takmičio se van konkurencije i negovi rezultati nijesu bodovani za generalni poredak.

Nastup je završio sa deset zlatnih, tri srebrne i 18 bronzanih medalja.

Turnir je okupio 221 takmičara iz 24 kluba i tri države.

