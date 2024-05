Zenovć: PES će biti konstruktivan u lokalnom parlamentu

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) će dati sve od sebe da bude konstruktivan u lokalnom parlamentu u Budvi, rekao je nosilac liste „PES – Budva ima šansu“ Predrag Zenović.

PES je, prema podacima liste „Budva naš grad“, osvojio dva mandata.

On je, kako prenosi portal RTCG, kazao da vizija PES-a živi.

„Imali smo izborni dan koji je protekao u lijepom tonu. Rezultati su takvi kakvi jesu, a mi zadovoljni smo šta smo dali. Naša vizija živi i mi ćemo dati sve od sebe da budemo konstruktivni, bilo kao opozicija ili kao partner u vlasti”, poručio je Zenović.

On je zahvalio svima koji su dali podršku njihovoj listi.

“Čestitam svima onima koji su ostvarili zavidan rezultat”, zaključio je Zenović.

