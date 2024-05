Mujović sjutra u radnoj posjeti Trebinju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović, boraviće sjutra u radnoj posjeti Trebinju, na poziv kolege iz Republike Srpske, Petra Đokića.

Iz Ministarstva energetike i rudarstva rekli su da će tema sastanka, između ostalog, biti rješavanje pitanja akumulacije Bilećkog jezera za koje je Đokić izrazio potpunu spremnost za razgovor i dogovor.

Dodaje se da će osim ministara sastanku prisustvovati i čelnici Elektroprivrede Crne Gore i Republike Srpske.

