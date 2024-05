Britanski putopisac objavio članak o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U britanskom mediju Inews objavljen je članak u kojem se ističe Crna Gora kao izuzetno atraktivna destinacija koja nudi odličan odnos cijene i kvaliteta, posebno u poređenju sa susjednom Hrvatskom, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Članak je objavljen kao rezultat studijske posjete novinara iz Velike Britanije, koju je podržala NTO.

Višestruko nagrađivani britanski putopisac koji piše za mnoge britanske medije, Andrew Eames, je u periodu od 22. do 25. aprila imao priliku da se upozna sa turističkom ponudom Crne Gore.

U članku za portal Inews detaljno je opisao svoje iskustvo u Kotoru, naglašavajući prirodne ljepote, kulturno-istorijske znamenitosti i pristupačne cijene.

„Kotor je više od hiljadu godina označen kao ‘vazdušna banja’: Dio oko UNESCO zaštićenog područja prekriven je biljem koje ima endemična ljekovita svojstva – korisnim za alergije i sve vrste respiratornih problema. Takođe je prilično prijatno za oko. Iz svoje sobe sam gledao Perast, naselje pored vode sa venecijanskim vilama, i posmatrao zalazak sunca na suprotnoj obali. Veličanstvene planine okružuju cijeli zaliv, izdižući se do 900 metara nadmorske visine“, piše u tekstu.

Hyatt Regency Kotor Bay Resort pružio je Eamesu luksuzno iskustvo po znatno povoljnijoj cijeni od sličnih hotela u Dubrovniku.

Pored povoljne cijene smještaja, hrane i aktivnosti u poređenju sa Dubrovnikom, britanski novinar je istakao i prirodne ljepote u Kotoru. Imao je priliku da obiđe dva ostrva Sveti Đorđe i Gospa od Škrpjela, kao i tvrđavu Sveti Ivan za koju je kazao da je zahtjevan uspon nagrađen veličanstvenim pogledom na čitav zaliv.

Imajući u vidu da štampana verzija ovog medija dostiže oko 130 hiljada čitalaca i da portal dostiže preko osam miliona čitalaca, očekuje se da će članak privući veliku pažnju. Ovaj članak dodatno osnažuje poziciju Crne Gore na tržištu Velike Britanije, promovišući je kao destinaciju koja pruža nezaboravni odmor za svačiji džep.

