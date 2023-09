Živković: DPS spreman da pruži podršku, ali bez ucjena i ultimatuma

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ne isključuje mogućnost da u parlamentu pruži podršku u situacijama kada je neophodna kvalifikovana većina, ako se do rješenja dolazi dogovorom i kroz konsultacije, poručio je vršilac dužnosti predsjednika te stranke, Danijel Živković.

Živković je, u razgovoru za Novu M, upozorio da ta partija ne pristaje na ucjene i ultimatume.

Kako je kazao, ako neko misli da će jednostranim ispostavljanjem rješenja bilo kome u crnogorskom parlamentu, sebe predstaviti kao partnera Evropskoj uniji ili zagovornika evropskih vrijednosti, na krivom je putu.

„U nama neće imati sagovornika. Ako neko želi da se kroz konsultacije i dogovorom dolazi do tih rješenja, mi smo svakako partneri“, poručio je Živković.

On je dodao da je DPS to pokazao u prethodnom periodu, bilo da su bili vlast ili opozicija.

„Nećemo pristati nikome, nijednom političkom subjektu da ispostavlja jednostrana rješenja i da na taj način sebe predstavlja kao navodnog zastupnika evropskih vrijednosti ili evropske agende, i da okrivljuje onog drugog preko puta sebe kako on nije za to, jer nije glasao za nečija rješenja“, naveo je Živković.

Potrebni su, kako je poručio, konsultacije, dogovori, razgovori.

„Nakon toga, naravno, uvijek možemo da budemo konstruktivni u procesu donošenja odluka koje podrazumijevaju kvalifikovanu većinu“, kazao je Živković.

On je, govoreći o pregovorima o formiranju nove izvršne vlasti, naveo da je, kako sada stvari stoje, jasno da ta Vlada ne može biti stabilna, ako uopšte bude formirana.

Prema riječima Živkovića, stabilnost Vlade ne zavisi samo od broja poslanika koji će je podržati nego od homogenosti politickih struktura koji će toj Vladi dati podršku unutar parlamenta.

„Vidite i sami da su upravo politički subjekti, koji se nalaze na jednoj poslaničkoj listi, potpuno heterogeni i programski i ideoloski i da ne mogu da se dogovore kako bi trebalo ta buduća Vlada da izgleda“, kazao je Živković.

On je naveo da, s obzirom na to, ne misli da ta Vlada može biti stabilna ako se formira.

„Za sada nemamo uvjerenje da će se ta Vlada skorije formirati“, dodao je Živković.

On je kazao da građani nemaju vremena da čekaju, da treba što prije formirati Vladu i da je potrebno da ona bude evropske orijentacije.

