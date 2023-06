Živković: Bez nas nema stabilne, reformske i evropske vlade

Podgorica, (MINA) – Bez koalicije “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” nema stabilne, reformske i evropske vlade, poručio je nosilac te liste te koalicije i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković.

On je, na konferenciji za novinare, kazao da sada sa sigurnošću mogu da potvrde da je DPS, nakon završenih parlamentarnih izbora, najjači politički subjekt u Crnoj Gori.

“Nakon prebrojavanja svih glasova, DPS ima ukupno 18 mandata, druga sledeća partija, odnosno Pokret Evropa sad ima 17, što potvđuje činjenicu i okolnost da je DPS jača i od čelika”, rekao je Živković.

On je istakao da je koaliciona lista na čijem je čelu zajedno najjača u deset opština, dok je jača od PES-a u 14 opština, a od sljedeće koalicione liste “Za budućnost Crne Gore” u 20 opština.

On je kazao da je ta koalicija svojom snagom potvrdila svoju političku relevantnost.

“I odmah da saopštimo, bez nas nema stabilne reformske, evropske vlade. Mi smo na izborima pokazali političku relevantnost, to je bila suština ovog izbornog ciklusa. Mi ćemo diktirati tempo promjena političkih procesa u Crnoj Gori”, rekao je Živković.

