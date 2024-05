Zaposleni u medijima da se pridruže akciji Pet minuta gromoglasne tišine

Podgorica, (MINA) – Sindikat medija Crne Gore (SMCG) pozvao je zaposlene u crnogorskim medijima da se sjutra priduže regionalnoj akciji Pet minuta gromoglasne tišine, koja se organizuje povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija.

“Sa Pet minuta gromoglasne tišine treba jasno da iskažemo svoju sindikalnu i profesionalnu solidarnost i odlučnost u namjeri da zaštitimo prava koja nam pripadaju”, poručili su iz Sindikata.

Oni su pozvali zaposlene u medijima da se sjutra, od 11 sati i 55 minuta do 12 sati, ukljuće u akciju, i da u tom periodu prekinu sa radom, objavljivanjem informacija i emitovanjem programa.

U proglasu SMCG povodom Svjetskog dana slobode medija navodi se da se medijske slobode i položaj zaposlenih u crnogorskim medijima, iako je bilo najava, u bitnom nijesu promijenile ni tokom protekle godine.

„Tako da „sedma sila“ i dalje ne zauzima ni približno položaj u društvu koji bi našoj profesiji trebalo da pripada“, kaže se u proglasu.

Navodi se da je, tokom prošle godine, došlo do neznatnog rasta zarada u jednom dijelu mediji, ali je inflacija anulirala ta povećanja koja zbog toga nijesu dovela do boljih uslova života zaposlenih u medijima.

„Ostali smo na starom – ispod državnog prosjeka kada su zarade u pitanju i da se sami snalazimo radeći po više poslova koji često nemaju veze sa novinarstvom“, piše u proglasu.

Ističe se da se, osim rijetkog socijalnog dijaloga na nivou medija, desio i prvi u istoriji štrajk zaposlenih u Javnom servisu Radio i Televiziji Crne Gore, nakon kojeg su kolege, nakon neuspješnih više od pola godine pregovora, uspjeli da potpišu novi Kolektivni ugovor.

U proglasu se naglašava da problem ostaje veliki broj lokalnih javnih emitera koji imaju ozbiljnih problema sa finansiranjem, kao i mali mediji kojima se gotovo ne može ući u trag kada je cijelo poslovanje u pitanju, pa samim tim ni odnos prema zaposlenim, ako ih i ima u formalnom smislu.

Iz SMCG su ukazali da se, kada se govori o crnogorskim medijima, obično misli na desetak mainstream medija.

„A zaboravlja da medijsku zajednicu čini više od 200 medija koji proizvode kakav takav medijski sadržaj, koji dobijaju državni novac kroz razne fondove, a o velikom broju njih se gotovo ništa ne zna i ne prijavljuju da imaju zaposlene“, dodali su iz SMCG.

Kako su naveli, i dalje se čeka donošenje seta medijskih zakona.

Iz SMCG su istakli da od tih zakona očekuju da poprave položaj zaposlenih u medijima u smislu unapređenja profesionalnog integriteta, kao i da obezbijede finansijsku sigurnost i uredničku nezavisnost lokalnih javnih emitera.

Oni su naglasili da je po broju napada na novinare zabilježen određeni napredak, jer je sa 28, taj broj smanjen na 16 tokom prošle godine.

„Ali sa zabrinjavajućim ponovnim trendom rasta tokom ove godine kada smo registrovali već devet incidenata raznih vrsta“, kaže se u proglasu.

Navodi se da i dalje postoje visoko pozicionirani nosioci državnih fukcija koji olako i bez osjećaja odgovornosti prijete novinarima i novinarkama.

„Ali i policiju i tužilaštvo koji su nastavili da budu prilično ažurni kada je u pitanju otkrivanje i procesuiranje napadača“, dodaje se u proglasu.

Iz SMCG su kazali da je njihova zajednica rasla i da ih sada ima oko 700.

„Ima nas u privatnim, lokalnim i mediju čiji je vlasnik država“, rekli su iz SMCG.

Oni su naglasili da Sekcija mladih Sindikata pravi značajne iskorake i svakodnevno širi svoju bazu mladih i angažovanih medijskih radnika koji žele da rade za profesionalne medije u kojima žele dobre uslove rada.

„Vjerujemo da je budućnost medijske zajednice, pa i sindikalizma, upravo na njima i moguće da oni i njihov entuzijazam i posvećenost predstavljaju posljednji pokušaj novinarstva da bude ono što bi trebalo da bude – rad u javnom interesu i borba za pravo javnosti da zna u kakvom društvu živimo“, zaključuje se u proglasu Glavnog odbora SMCG.

