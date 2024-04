Zatvaranje Poglavlja 27 od suštinskog značaja za pristupanje Crne Gore EU

Podgorica, (MINA) – Zatvaranje Poglavlja 27 – Životna sredina i klima, od suštinskog je značaja za pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), ocijenila je ministarka za klimatsku akciju, životnu sredinu, energiju, mobilnost, inovacije i tehnologiju Austrije, Leonor Gevesler.

Kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Gevesler je to kazala na sastanku sa resornim ministrom Vladimirom Martinovićem, tokom TRATOLOW ministarske konferencije o klimatskoj tranziciji zapadnog Balkana i Turske, u Beču.

“Austrija pohvaljuje napore koje Crna Gora sprovodi na usvajanju i implementaciji sistema evropskih pravila u oblasti klime i životne sredine i spremna je da podrži dalji napredak Crne Gore po ovim pitanjima“, kazala je Gevesler.

Ona je istakla da je zatvaranje Poglavlja 27 – životna sredina i klima, u okviru pristupa EU, od suštinske važnosti za za pristupanje Crne Gore Uniji.

Gevesler je naglasila neophodnost usvajanja i implementacije sveobuhvatne ekološke politike u državi koja nastoji da pristupi EU.

“Uvjerena sam da su dobre klimatske i ekološke politike od krucijalne važnosti za kvalitet života života, kako današnje, tako i budućih generacija, i u tom duhu, koristim priliku da pohvalim i podržim sve napore u tom smislu“, rekla je Gevesler.

Kako je dodala, ohrabruje to što se vidi da postoji volja Crne Gore da unaprijedi legislativu u toj oblasti.

U saopštenju se navodi da je Martinović, u razgovoru sa Gevesler, naglasio važnost TRATOLOW projekta od strane Generalnog direktorata – Klima i zatražio podršku za provjeru stepena usklađenosti propisa.

“Ukazujemo na potrebu za finansijskom, stručnom i tehničkom podrškom u cilju postizanja punopravnog članstva, po zatvaranju Poglavlja 27, kroz izradu strateške mape puta za klimatske promjene, kojom će se identifikovati obaveze svih relevantnih institucija za navedeno poglavlje u smislu izvještavanja” rekao je Martinović.

On je istakao da, u ovom momentu, ključne izazove za Crnu Goru predstavljaju nedostatak administrativnih kapaciteta, kao i uspostavljanje okvira za implementaciju Direktive EU Emission Trading System (ETS) u cjelini.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, Martinović se sastao i sa generalnim direktorom za ekologiju i cirkularnu ekonomiju Kristianom Holzerom.

Martinović je, na sastanku sa Holzerom, kazao da su u cilju ispunjavanja obaveza Crne Gore iz Poglavlja 27 uloženi veliki napori, posebno u dijelu Okvirne direktive 2008/98 koja se odnosi na oblast upravljanja otpadom.

Holzer je poručio da je Austriji veoma stalo do integracije zemalja Zapadnog Balkana i da Crna Gora što prije treba da finalizuje preostala poglavlja.

