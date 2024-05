EU će sve više pažnje posvećivati manjim opštinama

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) sve više pažnje će posvećivati manjim opštinama u Crnoj Gori, posebno na sjeveru, a biće sve više programa pomoći, za bolje uslove života i bolje lokalne usluge, poručila je predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Nadia Kjučukova.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), Kjučukova je to rekla na Evropskom điru koji je danas održan u Petnjici.

Sa Evropskog đira u Petnjici poručeno je da je zajednička vizija da Crna Gora treba da bude dio porodice EU.

Iz MEP-a su kazali da je bogatim i raznovrsnim programom u Divan bašti, kojim su dominirala djeca, koja su budućnost Crne Gore i EU, potvrđeno da je Crna Gora već dio Evrope.

Kjučukova je kazala da slikanjem zastava djeca pokazuju različitosti EU.

“Ali imajte jedno u vidu – njihov broj nije konačan. Uskoro će se i zastava Crne Gore naći tamo gdje i pripada, među zastavama Evropske unije“, poručila je Ključkova.

Ona je kazala da do članstva u EU ima još posla i da će Unija sve više pažnje posvećivati manjim opštinama u Crnoj Gori, posebno na sjeveru i da će biti sve više programa pomoći, za bolje uslove života i bolje lokalne usluge.

„Mi ćemo danas obići jednog od korisnika IPARD-a koji je pola svoje investicije dobio besplatno od Evropske unije. Sa takvim projektima i sa novim Planom rasta želimo da čak i prije pristupanja EU građani Crne Gore dosegnu evropski životni standard”, rekla je Kjučukova.

Kako je navela, onda se neće više govoriti o iseljavanju i Petnjica će ponovo biti puna života.

Predsjednik Opštine Samir Agović kazao je da današnjim događajem šalju poruku Evropi koju toliko priželjkuju i da očekuju da Crna Gora bude dio savremenog svijeta.

„Petnjica kao mala opština je velika u smislu ideja koje proklamuje na putu ka Evropskoj uniji. Naša je obaveza da to činimo na svakom nivou“, poručio je Agović.

On je istakao zadovoljstvo što najmlađi stanovnici Petnjice učestvuju u manifestaciji i što imaju priliku da osjete koliko je Evrope okrenuta mladima.

Agović je kazao da mu je zadovoljstvo što je Petnjica imala priliku da osjeti benefite od EU podrške, kroz realizaciju projekata prekogranične saradnje sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Srbijom i ostalim državama u regionu.

On je naglasio da u opštini Petnjica postoji tim koji predano radi na tim projektima.

Državni sekretar u Ministarstvu javne uprave Naim Đokaj podsjetio je na važnost reforme javne uprave u procesu pristupanja Crne Gore EU, posebno u kontekstu obilježavanja Dana Evrope u opštinama.

„Naš cilj je obezbjeđivanje pune primjene prava EU, kroz uspostavljanje javne uprave zasnovane na inkluziji, transparentnosti, ravnopravnosti i jednakim mogućnostima za sve, kao i kreiranju javnih servisa u skladu sa potrebama građana“, poručio je Đokaj.

On je najavio početak projekta “Osnaživanje lokalnih zajednica u evropskim integracijama Crne Gore” u vrijednosti od milion EUR, koji finansira EU, a koji će zajednički sprovoditi Ministarstvo javne uprave, Zajednica opština i 25 opština u Crnoj Gori.

Đokaj je istakao je da taj projekat, koji će početi do kraja ove godine, treba da doprinese jačanju kapaciteta opština za dalji proces evropskih integracija kako bi se osiguralo da lokalne samouprave budu opremljene neophodnim institucionalnim, finansijskim i ljudskim resursima za efektivnu implementaciju EU politika i standarda na lokalnom nivou.

Šefica odjeljenja za evaluaciju i podršku u MEP-u Irena Bošković kazala je da manifestacija Evropski đir ima za cilj jačanje evropskog duha i identiteta i priliku da se građani u crnogorskim opštinama, kroz različite kulturne, sportske i muzičke događaje još više povežu sa evropskim vrijednostima i idealima.

Ona je istakla ulogu koju lokalne samouprave imaju u rješavanju kompleksnih društvenih pitanja i koje, kako je kazala treba budu pokretači promjena.

„Kroz zajedničke projekte, gradovi i opštine imaju priliku da sarađuju, razmjenjuju dobre prakse i podstiču učešće građana u kreiranju politika”, rekla je Bošković.

Kako je kazala, Crna Gora već više od 15 godina uspješno koristi fondove EU i sarađuje sa susjedima kroz različite programe prekogranične i teritorijalne saradnje, koji imaju za cilj da donesu bolji kvalitet života svim građanima.

Bošković je istakala da su upravo ti projekti srž evropske integracije – da kroz saradnju i razmjenu iskustava sa susjedima građani osjete konkretne benefite procesa pristupanja EU.

“Petnjica je u tom smislu primjer dobre prakse, jedne male opštine koja je pokazala zavidne rezultate kada je u pitanju povlačenje sredstava iz EU fondova, što ćemo danas imati priliku i da vidimo na licu mjesta kroz posjetu IPARD projektu”, poručila je Bošković.

Delegacije EU i opštine Petnjica posjetiće korisnika IPARD projekta, Ismeta Prentića u selu Savin Bor, koji je uz podršku EU nabavio traktore, balirke i motokultivatore.

Evropski đir organizuju opštine Bar, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Berane, Žabljak, Petnjica i Pljevlja zajedno sa Ministarstvom evropskih poslova, uz podršku Delegacije EU, u sklopu EU4ME programa.

