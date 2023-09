Zaposleni u sudu nijesu odgovorni za bezbjednosne propuste

Podgorica, (MINA) – Zaključak premijera Dritana Abazovića da se tunel do depoa Višeg suda u Podgorici ne bi mogao iskopati bez pomoći nekoga iz tog suda krajnje je proizvoljan i neutemeljen, kazali su iz Višeg i Vrhovnog suda i dodali da je upitan današnji boravak predstavnika izvšne vlasti u depou.

Oni su to naveli u reagovanju na izjavu premijera Dritana Abazovića koji je, nakon obilaska prostorija Višeg suda, rekao da je neko iz tog suda morao biti uključen u kopanje tunela, jer se početak kopanja poklapa sa početkom renoviranja zgrade suda, kao i da će tražiti odgovornost predstavnika te institucije.

Iz Višeg i Vrhovnog suda su rekli da olako iznošenje ozbiljnih optužbi bez ikakvih dokaza ne bi trebalo da bude način postupanja visokih državnih funkcionera.

“Naročito ako se uzme u obzir da premijer svakako zna čija je nadležnost obezbjeđivanja objekata, a to je Sektor za obezbjeđenje ličnosti, objekata i diplomatskog korpusa”, kaže se u reagovanju.

Navodi se da Abazović propušta da istakne da li postoji odgovornost nekih drugih organa za sve ono što se dešavalo u periodu iskopavanja tunela i ko je trebalo da prepozna te aktivnosti.

Abazović bi, kako se dodaje, takođe trebalo da shvati jako važnu činjenicu da su upravo zaposleni u sudu otkrili šta se desilo, i to nakon izvršenog uviđaja.

“Uprkos tome, oni se targetiraju kao saučesnici izvršilaca, a predsjednik institucije koja zapravo snosi posledice propusta drugih državnih organa poziva se na odgovornost”, navodi se u reagovanju.

Iz Višeg i Vrhovnog suda su podsjetili da je predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić u više navrata iznosio činjenicu šta se sve skladišti u depou Višeg suda i da zbog toga depo ne bi trebalo da se nalazi u toj zgradi.

“Nažalost, trebalo je da se dogodi nešto ovako, pa da nadležne institucije konačno čuju sve ove apele, i shvate da se hitno mora naći rješenje ovog problema”, istakli su iz Višeg i Vrhovnog suda.

Oni su kazali da je jedan od načina formiranje službe zaštitara sudova o kojoj se već decenijama govori, a za koju nikada nijesu odobrena sredstva iz budžeta.

“Smatramo da je premijerov zaključak da se tunel ne bi mogao iskopati bez pomoći nekoga iz ovog suda krajnje proizvoljan i ničim utemeljen, osim ako premijer nema informacije da je kopanje vršeno iz prostorija sudskog depoa, što ne bi trebalo ni komentarisati”, rekli su iz Višeg i Vrhovnog suda.

Oni su naglasili da je funkcija sudova da sude, a drugih organa vlasti da omoguće uslove za samostalan i nezavisan rad sudova, i to upravo oni organi na čijem čelu je Abazović.

Kako su naveli, Abazović prebacuje teret odgovornosti za propuste na zaposlene u sudu kojima nije u opisu poslova, niti su obučeni da se bave bezbjednošću zgrada sudova.

“Vrhovni sud Crne Gore ukazuje javnosti da su danas, u službenim prostorijama suda, uključujući sudski depozit, boravili predjednik Vlade, ministri i njihovi saradnici, bez odobrenja i to u vrijme trajanja uviđaja”, kaže se u reagovanju.

Dodaje se da je članom 21 Kućnog reda, koji se primjenjuje na unutrašnji red u zgradi Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda u Podgorici, propisano da je svim zaposlenima i drugim osobama zabranjeno zadržavanje u prostorijama sudskog depozita, kao i da postoji jasna procedura za ulazak u zgradu i unošenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja.

“S tim u vezi ističemo da su, shodno članu dva Kućnog reda sudova, ova pravila obavezujuća za sve osobe koje se bilo kojim povodom nađu u zgradi suda, pa i za predstavnike izvršne vlasti”, zaključuje se u reagovanju.

