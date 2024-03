Zajednička obaveza EU i regiona da održe zamah proširenja

Podgorica, (MINA) – Zajednička obaveza Evropske unije (EU) i država regiona je da održe zamah proširenja, kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, dodajući da Crna Gora naredne mjesece mora da iskoristi za ubrzane reforme.

Gorčević je, na sastanku ministara evropskih poslova u okviru Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) u Skoplju, rekla da je Crna Gora posvećena regionalnoj saradnji.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, dodala da to predstavlja najbolju preporuku za ekonomski rast i dalji napredak ka EU.

Gorčević je kazala da je crnogorska Vlada odlučna da intenzivnim radom osigura dugoročne i održive društveno-ekonomske promjene.

“Crna Gora je dobro napredovala u procesu pristupanja EU i mjeseci koji su pred nama moraju se iskoristiti za ubrzanje reformi, posebno u oblasti vladavine prava, gdje želimo da vidimo sve bolje rezultate u implementaciji”, navela je Gorčević.

Prema njenim riječima, zajednička obaveza EU i država regiona je da održe zamah proširenja.

“Ohrabreni smo porukama koje stižu od lidera EU i predstavljaju dodatni podsticaj svim državama Zapadnog Balkana da svoju energiju usmjere ka suštinskim reformama”, rekla je Gorčević.

Ona se, kako je navela, nada će sve države Zapadnog Balkana ostvariti željeni napredak na putu ka EU.

“Svaki pojedinačni uspjeh ujedno je i uspjeh i motivacija za cijeli region”, istakla je Gorčević.

Prema njenim riječima, države regiona suočavaju se sa brojnim izazovima na polju bezbjednosti, mira, demokratskog upravljanja, ekonomskog rasta, klimatskih promjena, čije uspješno rješavanje zahtijeva zajedničko djelovanje.

Gorčević je istakla da, upravo zbog toga, regionalna saradnja mora ići uporedo sa perspektivom evropskih integracija.

“Zaključci sa posljednjeg samita Berlinskog procesa u Tirani potvrdili su težnje zapadnobalkanske šestorke da unaprijedi regionalnu ekonomsku integraciju kroz zajedničko regionalno tržište”, rekla je Gorčević.

To su, kako je dodala, ključni koraci ka boljoj regionalnoj saradnji, koji imaju potencijal da podstaknu socio-ekonomski oporavak i ubrzaju napredak zemalja Zapadnog Balkana ka članstvu u EU.

