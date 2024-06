Partije čestitale Kurban bajram

Podgorica, (MINA) – Političke partije u Crnoj Gori čestitale su građanima islamske vjere Kurban bajram.

Predsjednik Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović u čestitki je naveo da želi da građani jedan od najznačajnijih islamskih blagdana provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći.

“Nastojimo da naše dobro djelo bude trajno i da nam vrijednosti Kurban-Bajrama budu podsticaj za toleranciju i solidarnost. Izazovno vrijeme u kojem živimo zahtijeva da budemo okrenuti interesima kolektiviteta i progresu društva”, rekao je Ibrahimović.

On je naglasio da su bajramski dani prilika za sjećanje na one čiji životi nijesu ispunjeni radošću i blagostanjem, nego patnjama i glađu.

“Naše misli i iskrene dove su uz sve nevine i nemoćne, molimo se da pronađu mir i da poslije svega žive slobodno. Uz želju da nam Kurban-Bajrama oplemeni dušu i upotpuni našu vjeru, ojača jedinstvo i učvrsti međusobno povjerenje, u ime BS i svoje ime, Bajram šerif mubarek olsun”, poručio je Ibrahimović.

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović je u ime Kluba poslanika te stranke čestitao Kurban bajram reisu Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifatu Fejziću, građankama i građanima islamske vjeroispovijesti.

“Ovaj sveti praznik nosi u sebi poruku ljubavi, mira, solidarnosti i zajedništva, vrijednosti koje nas sve u našoj najljepšoj i zajedničkoj kući, Crnoj Gori, povezuju i čine jačima, ali i simbolizuje vrhunac vjere i odanost Bogu koju je pokazao Ibrahim prije više od četiri milenijuma”, naveo je Bogdanović.

On je kazao da je Kurban bajram vrijeme podsjećanja na univerzalne i neprolazne vrijednosti važnosti žrtvovanja za dobrobit drugih, brige o bližnjima i prijateljima, ali i pružanja pomoći najugroženijima.

“Svetkovina Kurban Bajrama nas podsjeća i obavezuje da budemo bolji ljudi, da pružamo ruku jedni drugima, gradimo mostove međusobnog razumijevanja i poštovanja, ali i doprinosimo izgradnji harmoničnog i pravednog društva, društva jednakih šansi i društva koje ne poznaje vjerske, nacionalne i bilo koje druge razlike”, dodao je Bogdanović.

Predsjednik Socijaldemokrata Damir Šehović čestitao je praznik i vjernicima poželio da praznični dani budu dodatni povod za njegovanje zajedništva i razumijevanja, pružajući snažan doprinos jačanju neprolazne vrijednosti mira i snaženju međusobnog razumijevanja.

„Saradnja i dijalog, uz uzajamno poštovanje i uvažavanje različitosti kao društvenih vrlina društava koja imaju privilegiju da baštine multikulturalizam, doprinose uspješnoj izgradnji zajedničke budućnosti”, rekao je Šehović.

Prema njegovim riječima, zato je važno da se u susret velikim i značajnim praznicima, “uvijek prisjećamo onoga što naše društvo čini bogatim i posebnim”.

“Nek i ovaj Kurban bajram, koji ukazuje na potrebu ljudske međuzavisnosti i brige za drugoga, bude podsjetnik na ljepotu pomaganja, darežljivosti, suživota i solidarnosti”, naveo je Šehović.

On je poželio da Bajram bude podstrek na dobra djela, i da ga islamski vjernici provedu uz porodično zajedništvo, radost i saosjećanje sa onima koji trebaju pomoć i podršku.

Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević čestitao je Kurban bajram Fejziću i pripadnicima islamske vjeroispovijesti.

Iz DNP-a su rekli da uz najljepše želje, Knežević ističe i miroljubive poruke Kurban bajrama, uz tradicionalni poziv na čin svepraštanja po pravilima Šerijata, uz primjere dobre volje i namjere prema svima drugima.

Knežević je rekao da Kurban bajram nosi fini pečat porodične harmonije i slave.

“Na koju se od srca pozivaju svoji najbliži, rođaci i prijatelji, uz darove onih koji imaju više onima koji imaju manje, u atmosferi duhovne harmonije i vjere u multikonfesionalnu Crnu Goru, kao zemlju dobrih ljudi i vjernika svih vjera”, dodao je Knežević.

On je rekao da je uvjeren da bogatstvo vjerskih različitosti uzdiže Crnu Goru pred Evropom i svijetom predstavljajući simbol mirnog suživota kao preduslova dalje afirmacije univerzalnih ljudskih vrijednosti u vremenu koje je pred nama.

Liberalna partija (LP) je čestitala Kurbam bajram Fejziću i građanima islamske vjere.

Oni su kazali da je Kurban bajram praznik koji nosi poruku požrtvovanosti, pročišćenja i spremnosti da se pomogne svakom čovjeku.

“Zato neka ovi dani budu prilika da se svi zajedno prisjetimo značaja tih vrijednosti za društvo i svakog pojedinca. Želimo vam da dane Bajrama provedete u sreći, zadovoljstvu i blagostanju sa najdražima”, navodi se u čestitki LP.

Predsjednik Nove demokratske dnage Forca Genci Nimanbegu čestitao je vjernicima Kurban bajram navodeći da taj praznik simbolizuje žrtvu i poniznost prema Bogu, ubjeđenje o najvišim ljudskim vrijednostima i solidarnost sa onima kojima je pomoć potrebna.

“Želim da mir i dobrota vladaju na trpezama svih vjernika, a da vas uvijek prati zdravlje i svako dobro”, kazao je Nimanbegu.

Kurban bajram čestitala je i Socijaldemokratska partija (SDP) navodeći da je to vrijeme kada se slavi solidarnost, ljubav i zajedništvo.

“I prilika da se podsjetimo na važnost međusobnog poštovanja i pomoći onima kojima je to najpotrebnije”, kaže se u saopštenju SDP-a.

Oni su naveli da praznični dani podsjećaju “na vrijednosti koje dijelimo, na suživot i zajedništvo koje nas povezuje”.

“Želimo da Kurban Bajram provedete u miru, sreći i blagostanju, okruženi porodicom i prijateljima. Neka ovaj praznik unese toplinu u vaše domove i srca, te da donese obilje radosti i zdravlja”, kaže se u čestitki.

Lider Demokratske partije socijalista Danijel Živković rekao je da Kurban bajram podsjeća na značaj uzajamne podrške i zajedništva, kao i neprolazne vrijednosti suživota.

On je vjernicima i Fejziću čestitao praznik.

“Želim da vam bajramski dani ispune srca radošću i budu podstrek za činjenje dobrih djela i predani rad za još bolju budućnost vaših porodica, rodbine i komšija”, kazao je Živković.

On je poželio da veliki praznik podsjeti na solidarnost i humanos.

“Kao i obavezu da čuvamo sklad, multietničnost i multikonfesionalnost, kao najvažnije vrijednosti savremene Crne Gore”, dodao je Živković.

On je kazao da je uvjeren “da ćemo u danima koji su pred nama još posvećenije zajednički raditi u duhu istinskih vrijednosti”.

“I brižno njegovati duhovnu slogu i tradiciju, za dobro svih građana Crne Gore, jačajući neprolazne vrijednosti mira, ljubavi i međusobnog razumijevanja”, naveo je Živković.

Lider Građanskog pokreta URA čestitao je Kurban bajram uz želje da pobijedi ljubav i dobro, i zavlada pravda među ljudima.

“Da se uvijek radujemo zajedno i gradimo društvo tolerancije i solidarnosti na ponos svakog pojedinaca”, dodao je Abazović.

On je rekao da je Kurban bajram vrijeme kada se slavi žrtva, solidarnost i zajedništvo.

“U duhu ovog svetog praznika, pozivam sve građane Crne Gore da, uprkos svim izazovima s kojima se suočavamo, pobijede ljubav, dobro i zajedništvo. Neka nas praznični dani podsjete na važnost međusobnog poštovanja, tolerancije i jedinstva”, naveo je Abazović.

On je rekao da je praznik prilika “da se okrenemo jedni drugima, da pružimo ruku pomoći i podrške onima kojima je to potrebno”.

“Neka nas inspiracija Kurban bajrama vodi ka izgradnji bolje i pravednije zajednice u kojoj će svaki pojedinac moći živjeti dostojanstveno i srećno. Zahvalnost pripada Bogu, srećan Kurban Bajram. Bajram šerif mubarek olsun”, naveo je Abazović.

Kurban bajram čestitao je i predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković i vjernicima poželio da ga provedu u sreći i blagostanju sa svojim najdražima.

Joković je rekao da je Crna Gora multietničko društvo koje obuhvata različite vjerske i etničke zajednice.

“U duhu ove multietničnosti, želim da ovaj sveti praznik bude obilježen u duhu zajedništva, međusobnog poštovanja i solidarnosti”, dodao je Joković.

On je naveo da zajednički život različitih vjerskih zajednica dorinosi jačanju društvene kohezije i boljem napretku Crne Gore.

“Međusobno poštovanje i saradnja među građanima grade temelje harmoničnog društva koje je spremno da zajedničkim naporima prevaziđe sve prepreke na putu ka ulasku Crne Gore u evropsku porodicu naroda”, rekao je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS