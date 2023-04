Za praznike dežurno pet domova zdravlja

Podgorica, (MINA) – Objekti Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada u Bloku V, Novoj Varoši, Koniku, Tuzima i Zeti biće dežurni za vaskršnje praznike, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz DZ Glavnog grada kazali su da će izabrani doktor za odrasle raditi u zdravstevnim objektima (ZO) Blok V, Nova Varoš i Konik, od sedam do 21 sat.

“Izabrani doktor za odrasle u ZO “Tuzi” i “Zeta” će raditi u dane praznika od sedam do 14 sati”, navodi se u saopštenju.

Iz podgoričkog DZ rekli su da će izabrani doktor za djecu raditi u ZO “Nova Varoš” u kontinuitetu, 24 sata dnevno.

“Zdravstvene usluge u kovid centrima izabranog doktora za odrasle u ZO ”Donja Gorica” i za djecu u ZO “Tološi” će se pružati od deset do 17 sati. Uzorkovanje laboratorijskih nalaza za kovid pacijente će se vršiti u kovid ambulantama, od deset do 17 sati”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, snimanje Rtg pluća za kovid pacijente će se vršiti u objektu “Stari aerodrom”,

u periodu od deset do 12 sati za vrijeme praznika.

Iz DZ Glavnog grada rekli su da će Centar za laboratorijsku dijagnostiku u objektu “Blok V” raditi od sedam do 21 sat.

“Jedinica za patronažu će raditi po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom praznika nalozi primati u objektima ”Blok V” i “Konik”, od sedam do 19 sati, dok će se terapija, po nalogu Izabranog doktora, u stanu pacijenata davati svakog dana, od sedam do 19 sati”, kaže se u saopštenju.

