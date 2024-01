Za pomake na EU putu neophodna saradnja političkih oponenata

Podgorica, (MINA) – Svi politički akteri moraju sarađivati kako bi pristupni pregovori sa Evropskom unijom (EU), zajedničkim djelovanjem, bili privedeni kraju, poručio je glavni pregovarač Crne Gore sa EU Predrag Zenović na sastanku sa potpredsjednikom Vlade Momom Koprivicom.

Kako je saopšteno iz Vlade, Koprivica i Zenović su razmijenili stavove o ključnim izazovima kada je riječ o ubrzanju pregovaračkog procesa sa EU.

“Osvrnuli su se na nedavno usvojenu novu Odluku o obrazovanju Savjeta za vladavinu prava i izrazili očekivanja da će Savjet predano i posvećeno raditi na ispunjavanju obaveza predviđenih pregovaračkim poglavljima 23 i 24”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Zenović stavio poseban akcenat na uključivanje svih političkih aktera kako bi pristupni pregovori, zajedničkim djelovanjem, bili privedeni kraju.

Zenović je istakao da se sada svi napori moraju usmjeriti u dijelu ispunjenja obaveza u oblasti vladavine prava i ukazao na neophodnost saradnje političkih oponenata kada su u pitanju evropske integracije.

Koprivica je rekao da je potrebno razmotriti mogućnost uvođenja veće kontrole kada je riječ o usvajanju zakona koji se usklađuju s pravnom tekovinom EU.

On je istakao da je neophodno da zakoni koji prethodno dobiju pozitivno mišljenje Evropske komisije (EK) kao takvi budu i usvojeni u Skupštini, te da bi za svaku eventualnu izmjenu tih zakona trebalo informisati i konsultovati EK.

Koprivica je ukazao na važnost ispunjenja GRECO preporuka, kao i izrade Strategije za borbu protiv korupcije, kako za reformu sistema, tako i za ubrzanje evropskih integracija naše države.

