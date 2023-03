Za 30 odsto građana domaći mediji nijesu primarni izvor informacija

Podgorica, (MINA) – Domaći mediji nijesu primaran izvor informacija o ključnim dnevnim i dnevno-političkim temama za 30 odsto građana Crne Gore, pokazalo je istraživanje o navikama i stavovima slušalaca i gledalaca RTV sadržaja u Crnoj Gori.

Istraživanje, koje je agencija StatPro uradila za potrebe Agencije za elektronske medije (AEM), rađeno je na uzorku od 1.006 ispitanika u septembru prošle godine.

Direktorica agencije AEM-a Sunčica Bakić kazala je da se strateške i zakonodavne odluke, regulatorni mehanizmi i prakse trebaju donositi na osnovu stvarnih podataka kako bi bile što efikasnije i svrsishodnije.

Bakić je saopštila da je istraživanje pokazalo da najveći broj ispitanika troši jedan do tri sata dnevno na medijske sadržaje, kao i da stariji ispitanici i oni sa nižim stepenom obrazovanja troše više vremena.

“Televizija (TV) je i dalje dominantan uređaj kojim se vrši prijem medijskog sadržaja, međutim, uticaj onlajn /online/ medija je sve veći i sve značajniji”, kazala je Bakić.

Ona je kazala da je više od polovine ispitanika reklo da je smartfon /smartphone/ uređaj koji najčešće koriste za pristup medijskom sadržaju, dok su za trećinu ispitanika portali i elektornske publikacije najznačajniji izvor informisanja.

“To je važno jer portali u postojećem zakonskom okviru nijesu adekvatno regulisani i ne postoje adekvatni regulatorni ili samoregulatorni mehanizmi i postoji veoma ograničena odgovornost tih pružalaca usluga za informacije koje dijele sa svojom publikom”, smatra Bakić.

Ona je navela da je, kablovskom distribucijom, korisnicima u Crnoj Gori pored domaćih dostupna velika i jako bogata ponuda regionalnih i stranih medija.

Kako je Bakić navela, iako podaci pokazuju da je televizija primarni servis na osnovu kojeg se građani Crne Gore informišu, veoma je značajno procijeniti koje televizije građani gledaju.

“Nešto više od dvije trećine kaže da su to televizije iz Crne Gore. Ali gotovo polovina je rekla da najčešće gleda programe televizija iz regiona na jezikcima koje razumiju”, kazala je Bakić.

To, kako je pojasnila, pokazuje da je klučno pitanje za crnogorske televizije nije međusobna konkurentnost već konkurentnost u odnosu na velike regionalne televizije.

Bakić je rekla da podaci pokazuju da su crnogorske televizije već izgubile konkurentske pozicije kada je riječ o zabavnom, filmskom ili sportskom sadržaju.

“Posebno zabrinjavajuće je da, iako 40 odsto ispitanika informativno-političke sadržaje gleda primarno na domaćim medijima, probližno 30 odsto njih taj sadržaj prati na regionalnim medijima, TV programima iz okruženja na jezicima koje razumije. Dakle, za 30 odsto građana domaći mediji ne predstavljau primarni izvor informisanja o ključnim dnevnim i dnevnopolitičkim temama”, kazala je Bakić.

Ona je rekla da, kada je riječ o domaćim medijima, grupa komercijalnih TV programa sa nacionalnim pokrivanjem je ocijenjena kao najznačajnija za ukupno informisanje građana.

“Tu grupu čine privatni TV programi koji imaju nacionalno pokrivanje i koji su dostupni na teritoriji Crne Gore. Zatim slijede nacionalni javni servis, lokalni javni servisi i na kraju najveća grupa crnogorskih televizija, regionalne televizije koje su dostupne putem kabla i koje imaju regionalne pokrivanje”, sapštila je Bakić.

Ona je rekla da ocjene kvaliteta emitovanih sadržaja u prosjeku se kreću oko trojke, pri čemu su gledaoci dali najmanju ocjenu za nezavisnost uredničkog sadržaja u odnosu na politiku i vlasnika medija.

Kako je Bakić pojasnila, grupa nacionalnih TV emitera, generalno je dobila nešto bolje ocjene u odnosu na javne servise i na lokalne medije.

Prema njenim riječima, značajne su razlike u načinu prijema i dostupnosti medijskog sadržaja, budući da gledaoci centranlnog i južnog regiona koriste onlajn sevise mnogo više u odnosnu na one sa sjevera.

Istraživanje je, kako je Bakić rekla, pokazalo da je starija populacija manje kritična u odnosu na rad medija, što ukazuje da se treba pozabaviti medijskom pismenošću među odraslima.

Slavica Marković iz istraživačke agencije StatPro regla je da su ispitanici najčešće gledali ili slušali igrane filmove i serije, kao i vijesti i informativne, zabavne i muzičke sadržaje, dok se najmanje prati religijski sadržaj i emisije kolažnog tipa.

“Najznačajniji medijski sadržaj za gledaoce obuhvata teme iz Crne Gore i lokalne teme, dok su u manjoj mjeri za gledaoce značajne teme iz svijeta i regiona. Lokalne teme imaju najveći značaj kod penzionera i kod ispitanika iz sjevernog regiona”, pojasnila je Marković.

Ona je rekla da su TV uređaji i dalje dominantan uređaj za pristup medijskom sadržaju, posebno među starijom populacijom, ali i da sve veći značaj imaju i telefoni.

Kako je Marković navela, TV uređaji su više zastupljeni kod ispitanika sa nižim nivoom obrazovanja i u ruralnim prodručjima dok pametni telefoni dominiraju u urbanim sredinama i kod osoba sa većim nivoom obrazovanja.

Prema njenim riječima, ne postoji jasna podjela kriterijuma koji su odlučujići za odabir medija.

“Blagu prednost ispitanici daju brzini informisanja i vjerodnostojnosti, a tu je i nezavisnost, odnosno kvalitet i objektivnost, prilikom informisanja”, rekla je Marković.

Ona je navela da su generalno ispitanici zadovoljni nivoom pristupa medijskom sadržaju, budući da se preko 73 odsto njih izjašnjava da su u potpunosti zadovoljni ili zadovoljni pristupom, dok je svega 5,5 odsto onih koji su nezadovoljni.

Marković je rekla da skoro 97 odsto ispitanika gleda TV, dok ga a svakog dana gleda 54 odsto isptanika.

“Najgledajnije su TV stanice iz Crne Gore, koje prati 58 odsto ispitanika. Starije stanovništvo češće gleda domaće TV stanice i TV stanice iz regiona, dok strane TV stanice češće gledaju ispitanici srednje starosne dobi, između 35 i 44 godina”, saopštila je Marković.

Ona je kazala da radio sluša 76 odsto ispitanika, dok ga svakog dana sluša njih 17,3 odsto.

Kako je Marković rekla, radio najčešće slušaju ispitanici srednje starosne dobi i jedan dio mladg stanovništva.

Prema njenim riječima, ispitanici sa višom školom, srednjim nivoom mjesečnih prihoda kao i ispitanici centralnog regiona češće slušaju radio od drugih.

“Ponuđeni radio program koji emituju radio stanice iz Crne Gore odgovara potrebama najvećeg broja slušaoca, njih 61,6 odsto”, kazala je Marković.

Ona je kazala da je preko 56 odsto pratilaca radio i TV stanica izjavilo da je bilo izloženo neprimjerenom sadržaju, dok je svega sedam odsto reklo da je prijavilo takve sadržaje.

“Takođe, svega 25 odsto ili svaki četvrti građanin Crne Gore upoznat sa načinom prijavljivanja neprimjerenog sadržaja”, upozorila je Marković.

