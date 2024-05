Krajem aprila u Crnoj Gori boravilo oko 39 hiljada turista

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori je, prema nezvaničnim podacima koje Nacionalna turistička organizacija (NTO) dobija sedmično od lokalnih, 30. aprila boravilo oko 39 hiljada turista, što je rast od dva odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Predstavnica NTO, Milena Vujović, kazala je da je i prethodna godina bila zaista dobra u ovom periodu i da su tome doprinijeli dobri programi lokalnih turističkih organizacija.

“Shodno najavama, očekujemo da se taj trend dobre posjećenosti nastavi i u narednom periodu. Najveći broj dolazaka u ovom periodu je iz regiona, nakon toga prednjače Njemačka, Velika Britanija, Francuska, zatim baltičke zemlje, Poljska, Turska. To su neka tržišta na kojima i mi imamo fokus”, rekla je Vujović za Mediabiro.

Informacije koje NTO dobija od lokalnih turističkih organizacija i turističke privrede su takođe pozitivne kada su u pitanju predsezona i najava glavne turističke sezone.

“NTO je organizovala jednu kratku anketu turističke privrede i rezultati te ankete nam pokazuju da je oko 80 odsto ispitanika reklo da je zadovoljno rezultatima predsezone, što nam govori o nekim pozitivnim trendovima sve veće posjećenosti van glavne turističke sezone, što je vrlo važno za nas”, kazala je Vujović.

Prema njenim riječima, rezultati ankete su pokazali i da je preko 90 odsto ispitanika zadovoljno najavama za naredni period i da polovina njih smatra da su najave bolje u odnosu na prethodnu godinu.

“To nam daje pravo da budemo optimistični u pogledu ove ljetne turističke sezone,” navela je Vujović.

Dobrim rezultatima tokom glavne turističke sezone može doprinijeti povratak linija određenih low-costera ka Crnoj Gori, a pozitivan uticaj mogu imati i čarter letovi najavljeni za ovu sezonu.

“Prema najavama aerodroma, bićemo povezani sa oko 40 destinacija sa tivatskog aerodroma, dok će nas Podgorica povezivati sa preko 40 destinacija. Možemo reći da imamo prilično dobru povezanost za ljetnu turističku sezonu, ali svakako treba raditi na unapređenju avio-povezanosti tokom čitave godine, kako bi se razvijali kao cjelogodišnja destinacija”, smatra Vujović.

Ona je istakla da su za Crnu Goru ključna tržišta Francuske, Velike Britanije i Njemačke, te da ove godine postoji dobra povezanost sa tim emitivnim tržištima.

“Dolaskom kompanije Jet2 na naše tržište, kojem je doprinijela kampanja NTO sa tom kompanijom, prepoznati smo na britanskom tržištu kao atraktivna destinacija i ove godine će nas ta avio-kompanija povezivati sa tri najveća grada u Velikoj Britaniji”, saopštila je Vujović.

Osim ove uspješno ostvarene saradnje, NTO je u prethodnom periodu sprovela niz aktivnosti u sklopu priprema za predstojeću turističku sezonu.

Promotivne aktivnosti, koje su sproveli od septembra prošle godine do danas, obuhvatile su oko 25 zemalja.

“Mi kontinuirano obavljamo promociju kako bismo afirmisali Crnu Goru kao cjelogodišnju destinaciju, tako da smo već sada uveliko u planovima za drugi dio godine. Ono što nas u ovom trenutku posebno raduje jeste što se Crna Gora, prema mjesečnim izvještajima Evropske komisije za putovanja (ETC), nalazi u kontinuitetu u top deset najbolje ocijenjenih destinacija, tako da smo u posljednjem mjesecu zauzeli visoko četvrto mjesto i nadamo se da će se takav trend i nastaviti, što će značiti da je Crna Gora atraktivna turistička destinacija tokom čitave godine, a mi ćemo se truditi da putem naših promotivnih aktivnosti i inicijativa doprinesemo ostvarivanju tog cilja”, poručila je Vujović.

NTO se trenutno sprema za DRV fvw Destination Forum, koji sprovodi u saradnji sa Udruženjem njemačkih turoperatora, a koji će se održati krajem maja ove godine.

Već teku pripreme i za učešće na specijalizovanom sajmu za poslovna putovanja, IMEX u Frankfurtu, Food Festival u Londonu, kao i brojne studijske posjete turoperatora i medija uz neizostavne marketinške kampanje.

