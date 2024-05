U Tivtu 11 odsto više gostiju

Tivat, (MINA-BUSINESS) – U Tivtu trenutno boravi 3,09 hiljada turista, 11 odsto više nego prošle godine, saopštili su iz lokalne Turističke organizacije (TO).

Procenat povećanja u odnosu na 2019. godinu iznosi 61 odsto, prenosi Radio Tivat.

Stranaca je 2,93 hiljade, a domaćih gostiju 160, što je u odnosu na prošlu godinu povećanje 75 odsto.

U hotelima boravi 863 turista, dok je privatni smještaj odabralo njih 2,23 hiljade.

U strukturi gostiju koji borave u Tivtu i dalje prednjače gosti iz Rusije, potom Srbije, Turske, Velike Britanije i Bosne i Hercegovine (BiH).

U manjem procentu na tivatskoj rivijeri borave gosti iz Ukrajine, Njemačke, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Australije.

