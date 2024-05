Vujović: Sloboda medija zajednička odgovornost svih društvenih aktera

Podgorica, (MINA) – Sloboda medija je zajednička odgovornost svih relevantnih društvenih aktera, poručila je ministarka kulture i medija Tamara Vujović, dodajući da broj napada na novinare u Crnoj Gori ima tendenciju pada.

Ona je, u čestitki povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija, navela da je sloboda izražavanja stub demokratije i da taj datum donosioce odluka svake godine podsjeća na dužnost da osiguraju i podrže slobodu medija i slobodu mišljenja i izražavanja.

To, kako je dodala Vujović, uključuje uslove za profesionalan i kvalitetan rad novinara, efikasnu zaštitu, brzu reakciju nadležnih i pravedne i temeljne istrage o svim napadima, prijetnjama, zastrašivanjima.

„Mora da postoji budnost i kolektivno djelovanje, jer je sloboda medija zajednička odgovornost svih relevantnih društvenih aktera“, poručila je Vujović.

Ona je podsjetila da je u protekloj godini zabilježeno 16 napada na novinare, a u ovoj do sada već devet.

Kako je kazala Vujović, broj napada, pogotovo napada na život i imovinu novinara, u Crnoj Gori ima tendenciju pada.

„Svojom obavezom smatram da, neumorno šaljem poruke da u Crnoj Gori ne smije biti prihvatljiva atmosfera u kojoj je, na bilo koji način, legitimno zastrašivati, diskreditovati novinare i njihov rad, odnosno „ućutkivati kritičare““, navela je Vujović.

Prema njenim riječima, nečasno je novinare dijeliti „na one kojima smo po stavovima i vrijednostima bliski i na one sa čijom se uređivačkom politikom ne slažemo, i da u skladu sa tim stanemo ili ne u njihovu zaštitu“.

„Nikada ne smijemo zaboraviti Duska Jovanovića, koji je za obavljanje novinarskog posla platio najveću cijenu“, istakla je Vujović.

Kako je kazala, poslije 20 godina od tragične smrti, nije do kraja rasvijetljeno ubistvo, a porodica i cjelokupna crnogorska javnost zaslužuju da znaju istinu.

„Novinari su glas javnosti, čuvari javnog interesa, imaju pravo da pitaju i dobiju odgovore, da podsjećaju, opominju i ukazuju, pozivaju javne funkcionere i institucije na odgovornost i otvaraju i podstiču javnu debatu“, navela je Vujović.

Ona je naglasila da im, baš zbog te nemjerljive uloge koju imaju u društvu, mora biti omogućeno da slobodno, odgovorno i bez bilo kakvih pritisaka izvršavaju profesionalne zadatke.

Slobodni mediji, kako je rekla Vujović, znače profesionalne medije i etične medijske poslenike.

Ona je dodala da sloboda medija znači oslobođenost od pritisaka vlasnika medija i urednika, od uticaja političkih struktura i od nesigurnosti pri promjeni vlasništva nad medijima.

„Trudimo se da se tim temama bavimo kroz novo medijsko zakonodavstvo, čije usvajanje očekujemo tokom ovog mjeseca“, navela je Vujović.

Ministarstvo kulture i medija, kako je kazala, intenzivno je radilo na izmjenama i dopunama seta medijskih zakona kao i izradi prvog strateškog dokumenta u toj oblasti, a njima se, između ostalog, nastoji poboljšati položaj kvalitetnih medija u Crnoj Gori i stvoriti povoljno okruženje za slobodu informisanja.

„Izmjenom Zakona o medijima bliže se uređuje status novinara, uvodi konsultovanje novinara u postupku imenovanja i razrješenja glavnog urednika, za više od 100 odsto povećava Fond za medijski pluralizam, podstiče samoregulacija, a sve u cilju poboljšanja situacije u sektoru medija“, podsjetila je Vujović.

Kako je navela, novine koje su predviđene Medijskom strategijom i medijskim zakonima su obaveza medija da budu članovi kolektivnog ili formiraju sopstveno samoregulatorno tijelo, kao i osnivanje Mreže za borbu protiv govora mržnje, dezinformacija i onlajn nasilja.

Vujović je poručila da će novi zakoni donijeti značajna poboljšanja.

„Trudićemo se da zadržimo svoje stavove i članove zakona, koje smo “brusili” kroz široke konsultacije ekosistema, i nećemo podlijegati pritiscima ni pojedinaca, ni ni moćnih lobija, ni NVO sektora, uvijek imajući u vidu najbolji interes crnogorske javnosti i njenog prava da zna“, rekla je Vujović.

Ona je kazala da smatra da su pronašli pravu mjeru i dodala da su za to dobili samo tehničke primjedbe eksperata Savjeta Evrope.

„Takođe, ono što odlikuje medijsko nebo u Crnoj Gori je veliki broj NVO koje se bave pitanjima medija i medijskih sloboda, koje često organizuju konferencije i rade velike projekte, osažujući i ukazujući na značaj tema poput bezbjednosti novinara, medijske pismenosti, dezinformacija“, navela je Vujović.

Ona je rekla da i oni na svoj način doprinose medijskim slobodama u Crnoj Gori.

„Neka svi ovi napori i trud budu među svima nama prepoznati i cijenjeni, a sloboda medija neka bude pouzdani graditelj i stub naše društvene stvarnosti. UNESCO baštini ovaj dan da se cijeli svijet zamisli nad temom slobode“, kazala je Vujović.

