Prašović protiv Alijeva za svjetsku titulu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Dilan Prašović boriće se 11. maja u Kelnu protiv Murada Alijeva za WBC internacional silver titulu u superteškoj kategoriji, saopšteno je iz njegpvog štaba.

Prašović je nedavno nastupio na Evropskom prvenstvu u Beogradu, gdje ga je na korak od medalje zaustavio Hrvat Luka Pratljačić.

Za meč protiv naturalizovanog Francuza priprema se u Herceg Novom.

“Pripreme za meč u Kelnu protiču u najboljem redu. Nakon dolaska iz Beograda nastavio sam da treniram po planu i programu mog trenera Momčila Zlatičanina. Već četiri mjeseca sam u pogonu, osjećam se dobro i vjerujem da ću biti maksimalno spreman za meč u Kelnu, koji je od velikog značaja ne samo za mene već i uopšte za crnogorski boks, pošto je eliminacioni za svjetsku titulu”, rekao je Prašović.

Govoreći o nastupu na Evropskom prvenstvu u Beogradu, kazao je da je zadovoljan prikazanim i da je bio na korak od medalje.

“Skoro deset godina se nijesam borio u amaterskom ringu”, rekao je Prašović.

Do sada na profi ringu imao je 20 borbi, u kojima je zabilježio 17 pobjeda (14 nokautom) i tri poraza, od Britanaca Lorensa Okolija i Ajsaka Čemberlena, oba u Londonu i Rusa Alekseja Papina u Omsku.

Sva tri poraza na profi ringu, kao i od Pratljačića u četvrtfinalu Evropskog prvenstva doživio je prekidima, zbog snažnih udaraca u tijelo.

“To je problem koji imam zbog skidanja kilaže, pošto sam u zadnjih deset godina skidao i po 15 kilograma radi kruzer kategorije. Radimo na tome da mi to bude prednost u borbi sa Alijevim. Znam da će mi i on tu tražiti slabu tačku, a trebao bih da mu odgovorim na pravi način. Nadam se da ću sanirati tu povredu do 11. maja i da ću maksimalno biti spreman za borbu u Kelnu”, rekao je Dilan Prašović.

Do susreta između Alijeva i Prašovića, koji će se sastati u glavnoj borbi bokserskog spektakla u Kelnu – Univerzum boksing najt došlo je zahvaljujući konekcijama njegovog menadžera Todora Zečevića sa najvećom promoterskom kućom u Njemačkoj – Univerzum boksing promoušen.

“Nakon uspješnih pregovora sa najvećom promoterskom kućom u Njemačkoj dogovorena je borba za drugu po značaju titulu WBC international silver u superteškoj kategoriji. Njemci su prepoznali kvalitet našeg borca, a mi smo pristali na borbu iako se radi o veoma opasnom rivalu, koji do sada nije poražen na profi ringu. Svjesni smo da se do vrha dolazi preko najboljih”, rekao je Zečević.

Alijev je široj javnosti ostao upamćen, jer je nakon diskvalifikacije tokom četvrtfinalnog meča bokserskog turnira na Olimpijskim igrama u Tokiju, nezadovoljan odlukom sudije odbio da napusti ring.

Diskvalifikovan je jer je u drugoj rundi udario glavom Britanca Frejzera Klarka.

Na nagovor organizatora najprije se smirio, otišao u svlačionicu, a onda se ubrzo vratio i nastavio protest sjedeći na podu ringa više od sat.

Alijev je, odmah po završetku Igara u Japanu, prešao u profi boks i do sada je imao deset borbi i u svih deset je izašao kao pobjednik.

Kao amater osvojio je i titulu vicešampiona na Evropskim igrama u Minsku 2019. godine.

Porijeklom je Azerbejdžanac, rođen je 31. jula 1995. godine u Moskvi i sa šest godina se sa roditeljima kao izbjeglica preselio u Francusku.

Naturalizovani Francuz postao je sa 22 godine.

