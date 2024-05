Joksimović: Dobri rezultati HPV vakcinacije, potreban angažman svih

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je od početka HPV vakcinacije vakcinisano više od devet hiljada osoba, kazao je specijalista epidemiolog Instituta za javno zdravlje Milko Joksimović, navodeći da je potreban dodatan i sistematski rad da bi bili ostvareni još bolji rezultati.

On je, govoreći o odazivu na HPV vakcinaciju, koja je počela 26. septembra 2022. godine, rekao da su najbolji razultati u odnosu na veličinu populacije registrovani na Cetinju i u Beranama, Podgorici i Kotoru.

Najmanji obuhvati, kako je naveo Joksimović, registruju se u opštinama Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja, Bar i Nikšić.

„Zaključno sa 30. aprilom ukupno je vakcinisano, ili započelo vakcinaciju 9.027 osoba“, kazao je Joksimović u intervjuu Agenciji MINA.

On je rekao da je najviše vakcinisanih među djecom rođenom 2013. godine sa kojima je započela vakcinacija i da je među njima vakcinisano 1.289 djece.

Kako je dodao Joksimović, obuhvat vakcinisanih djevojčica u tom uzrastu je 31,5 odsto.

Prema njegovim riječima, u ukupnom broju vakcinisanih, ubjedljivu većinu čine djevojčice i djevojke, jer je do prije tri mjeseca isključivo bila moguća vakcinacija osoba ženskog pola.

„Od 8. februara ove godine omogućili smo i vakcinaciju osoba muškog pola i za napuna tri mjeseca već je vakcinisano 706 dječaka i mladića“, naveo je Joksimović.

Na pitanje da li je organizovanje vakcinacije vikendom, bez zakazivanja, doprinijelo porastu broja vakcinisanih, on je odgovorio da je tokom te akcije ostvaren veoma dobar rezultat.

„Tokom posljednje akcije vakcinacije u dodatnim terminima, koja je u većini opština trajala od posljednjeg vikenda marta i tokom aprila, vakcinisano je nešto preko hiljadu osoba, dominanto djece uzrasta od devet do 18 godina“, naveo je Joksimović.

Prema njegovim riječima, naročito dobar rezultat postigao je Dom zdravlja Glavnog grada, koji je tokom vikenda organizovao sistematske preglede budućih polumaturanata i maturanata.

„Moramo istaći izuzetno zalaganje pedijatara i pedijatrijskih sestara Doma zdravlja Glavnog grada, koje su u u danima vikenda učinili da HPV vakcinacija bude dodatno pristupačna, pa je 75 odsto vakcinisanih tokom posljednjih mjesec, vakcinisano u Podgorici“, kazao je Joksimović.

On je naglasio da bi, takođe, izdvojili i opštinu Cetinje, koja ima najbolji rezultat kada se ukupno posmatra procenat vakcinisanih ostvaren u više godišta.

Na pitanje da li su zadovoljni dosadašnjim odazivom na HPV vakcinaciju, Joksimović je odgovorio da generalno jesu i da je rezultat ostvaren tokom prvih 19 mjeseci od njenog početka bolji nego u susjednim zemljama na početku imunizacije.

“Međutim, potreban je dodatan i sistematski rad da bi se ostvarili još bolji rezultati u budućnosti”, poručio je Joksimović.

On je podsjetio da je HPV antikancer vakcina, koja je u redovnom kalendaru imunizacije, ali za koju ne postoje kaznene odredbe ukoliko neko odbije imunizaciju.

„Ovo je prvo takvo iskustvo u Crnoj Gori, gdje je za svu djecu određenog uzrasta vakcina preporučena, i jasno nam pokazuje koliko je teže istu sprovoditi u odnosu na pristup obavezne imunizacije“, dodao je Joksimović.

Zbog toga im je, kako je poručio, potrebna još snažnija pomoć i podrška, prije svega Ministarstva prosvjete i Zavoda za školstvo, sa kojima zajedno treba uspostaviti kontinuiranu edukaciju prosvjetnih radnika i djece.

Prema riječima Joksimovića, potreban je još veći angažman uprava domova zdravlja u pojedinim opštinama, jer su razlike u rezultatima među opštinama, kao i timovima izabranih ljekara za djecu velike.

„Problem je što, prema informacijama sa terena, izostaje angažman pojedinih uprava domova zdravlja i pojedinih timova izabranih doktora za djecu, koji redovno ne pozivaju pojedinačno pacijente na HPV vakcinaciju i ne koriste svaku priliku da vakcinu protiv raka izazvanog HPV infekcijama preporuče i ponude u svakoj prilici“, naveo je Joksimović.

Neophodno je, kako je istakao, naći način da se to promjeni, jer je najznačajniji faktor za prihvatanje vakcinacije direktna preporuka od izabranog ljekara u komunikaciji sa roditeljem.

„Omogućavanje vakcinacije vikendima, pozivanje putem SMS poruka, vakcinacija tokom sistematskih pregleda i slanje informacija putem medija i zvaničnih stranica na društvenim mrežama Instituta za sada su se pokazali kao djelotvorni u promociji i sprovođenju HPV imunizacije“, kazao je Joksimović.

