Očekuju interesovanje renomiranih svjetskih kompanija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na pretkvalifikacioni tender za dionicu auto-puta Mateševo – Andrijevica očekuje se veliko interesovanje renomiranih svjetskih kompanija, koje svojom tehnologijom mogu odgovoriti tom važnom zadatku, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

“Intenzivno smo radili na stvaranju preduslova za raspisivanje pretkvalifikacionog tendera za izgradnju dionice Mateševo – Andrijevica. Očekujemo veliko interesovanje renomiranih svjetskih kompanija koje mogu svojom tehnologijom odgovoriti ovom veoma važnom zadatku”, kazao je Radulović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da će u prvoj polovini ove godine biti raspisan generalni tender i očekuju da će do kraja ove godine ili početkom naredne dobiti izvođača koji može da odgovori tom zadatku.

“Svi treba da smo jako ponosni na činjenicu da ćemo dobiti grant od Evropske komisije od 40 odsto ukupne vrijednosti radova, što će biti ujedno i najveći pojedinačni grant koji je Crna Gora ikad dobila. Dobićemo i 200 miliona EUR povoljnih kredita od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”, rekao je Radulović.

On je podsjetio da su, kada su stupili na dužnost, kazali da će fokus biti na razvoju infrastrukture i smatra da su to i pokazali dijelima.

“U narednih šest godina izgradićemo ili započeti dodatno devet dionica auto-puteva, što uključuje Mateševo – Andrijevicu, ali i nastavak puta od Andrijevice do Boljara, dionicu Podgorica – Bar, Jadransko-jonski auto-put, dionicu Andrijevica – Peć, ukrštanje auto-puta Bar – Boljare sa Jadronskom-jonskim auto-putem, brzu cestu na sjeveru, što znači od Bijelog Polja preko Pljevalja do Goražda i prelazak oko Bokokotorskog zaliva”, naveo je Radulović.

Prema njegovim riječima, značaj svih tih projekata je bolja povezanost unutar Crne Gore, ali i s drugim susjednim državama, što će podići bezbjednost saobraćaja na svim tim putevima.

“Od kad smo otvorili dionicu od Podgorice do Mataševa, preko Platija, nije došlo do saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, niti je došlo do toga na dionici od Podgorice do Mateševa. Mi vidimo tu i vrijednost mnogo bolje povezanosti kvalitetnim auto-putevima”, kazao je Radulović.

On je naveo ranije da će raskinuti ugovore sa izvođačima radova koji probijaju rokove. Na pitanje da li ima nekih dionica na kojima bi se moglo očekivati tako nešto, Radulović je odgovorio da su uspostavili jednu novu praksu čim je stupio na dužnost.

“Ne samo da treba da ispratimo kada se započne izgradnja regionalnih i magistralnih puteva i ne samo kada se završi, nego tokom čitavog procesa treba neko da ide i vidi da li to sve ide po planu, da li izvođač odgovara zadatku i da li će sve biti završeno u tim rokovima koji su potpisani u ugovorima sa državom”, rekao je Radulović.

On je naveo da su u slučaju puta Vrulja – Mijakovići bili nezadovoljni sa izvođačem radova i poništili su ugovor, jer su smatrali da on ne može da odgovori zadatku.

“U ovom trenutku ne postoji neki drugi izvođač za kojeg mogu reći da ćemo poništiti ugovor, ali to može naravno da se promijeni u roku od dan, dva”, smatra Radulović.

On je, govoreći o spremnosti Aerodroma Crne Gore i Air Montenegra za ljetnju turističku sezonu, kazao da su i jedna i druga firma apsolutno spremne za sezonu.

“Aerodromi Crne Gore su u prvoj polovini ove godine već nadmašili rekordnu 2019. godinu, odnosno prvi kvartal 2019. To je jak signal da će nam ljetnja sezona biti jako uspješna. Jako smo ponosni na to. Aerodromi će biti povezani sa 40 destinacija u ovoj godini”, rekao je Radulović.

On je naveo da je Vlada prepoznala da mora nešto da uradi u cilju unapređenja aerodromske infrastrukture, zbog čega su nastavili postupak koncesije čim su stupili na dužnost i očekuju da do kraja ljeta dobiju tri ponude od koncesionara.

“Tada će se Vlada odrediti da li će da prihvati jednu od tih ponuda, ili će da poništi tender za izbor koncesionara i da ponovo raspiše novi. Treća opcija je da se poništi tender i da država ostane kao upravljač i da sama ulaže u aerodromsku infrastrukturu”, objasnio je Radulović.

On je naveo da je ponosan na rad nacionalnog avio-prevoznika Air Montenegro, koji je ostvario dobit od 1,7 miliona EUR u prošloj godini. To je najbolji rezultat, ne samo od osnivanja, nego i nekoliko godina unazad.

“Čak i kada je bio Montenegro Airlines, nije bio profitabilan nekoliko godina za redom. Mislim da je ovo jak signal da se dobre stvari rade u toj kompaniji i da ide u dobrom pravcu. Pored dva aviona, oni su iznajmili još dva za ovu ljetnju sezonu, što moram da pozdravim. Mislim da se treba ići ka proširenju flote”, rekao je Radulović.

On je naveo da smo vidjeli koliko je bitno imati svog nacionalnog avio-prevoznika tokom zimskih mjeseci, kad nijesu druge avio-firme letjele ka Crnoj Gori i izvan nje, To Montenegro je bio tu da zadrži neki stepen povezanosti sa drugim državama.

“Mogu reći da sam zadovoljan radom To Montenegra i očekujem velike stvari od njih”, dodao je Radulović.

On je, govoreći o modernizaciji postojeće željezničke infrastrukture i željezničkog prevoza, kao i stanjem kompanija u željezničkom sektoru, kazao da je zatekao jako loše stanje.

“Dugovi, neefikasnost, što je tipična priča za naše državne firme, nedostatak stručnog kadra i to je jedan ogroman problem. Prekomjeran je broj zaposlenih od nekih 20 odsto, možda i 25 odsto u svakoj firmi u tom sektoru, što je dodatno opterećenje na budžet tih firmi”, ocijenio je Radulović.

On je naveo da su nastavili postupak spajanja kompanija Održavanje željezničkih voznih sredstava (OŽVS) i Željeznički prevoz (ŽPCG). Tim potezom će imati jednu novu firmu na zdravim osnovama, čime su spriječili ne samo stečaj u OŽVS-u nego u čitavom sektoru.

“Moja vizija je da do 2029. godine svaki milimetar pruge u Crnoj Gori bude u potpunosti rekonstruiran i mislim da idemo ka tom putu”, dodao je Radulović.

On je kazao da je od Bijelog Polja do granice sa Srbijom to već završeno.

“Dobili smo grant krajem prošle godine, 112,6 miliona EUR plus 112,6 miliona EUR povoljnih kredita od Evropske komisije za rekonstrukciju poteza od Bara do Golubovaca. Taj projekat će da krene sredinom sljedeće godine”, rekao je Radulović.

On je naveo da je prepoznao značaj željezničkog sektora čim je stupio na dužnost, jer bez jakog željezničkog sektora ne može se imati jaka Luka Bar koja može da konkuriše na nivou Jadrana.

“U februaru smo aplicirali za tri projekta u okviru The Western Balkans Investment Framework, koji se tiču željeznice. Prvo je rekonstrukcija pruge unutar same Luke Bar, a to uključuje i produbljivanje akvatorijuma Luke Bar. Drugi projekat je rekonstrukcija svih željezničkih stanica od Bara do granice sa Srbijom. I treći da se produži kolosjek od stanice u Podgorici do aerodroma, jer svi znamo da nemamo javni prevoz između Glavnog grada i aerodroma”, rekao je Radulović.

On je naveo da je važan i zakon o željeznici, za koji je završen nacrt.

“To sad ide Sekretarijatu za zakonodavstvo, zatim u Evropsku komisiju na usaglašavanje, i onda u skupšinsku proceduru. Taj zakon je ključan, jer je preduslov za zatvaranje poglavlja 14 – Saobraćajna politika”, dodao je Radulović.

On je naveo da će 29. maja potpisati sa Evropskom investicionom bankom grant od 40 miliona EUR, kao i 40 miliona EUR povoljnih kredita za rekonstrukciju poteza Lutovo – Bratonožići – Bioče, što uključuje rekonstrukciju deset čeličnih mostova i osam tunela. To će, kako je najavio, početi do kraja ove godine.

Radulović je, odgovarajući na pitanje da li se i dalje ostaje pri stavu da bi brodarske kompanije trebalo spojiti, kazao da se, po Zakonu o privrednim društvima, te dvije firme ne mogu spojiti, jer su obaveze veće od imovine, ali da se svakako treba ići u neki vid restrukturiranja.

“Tamo imamo tipične probleme što vidimo skoro u svim državnim firmama, a to su dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra, kao i prekomjeran broj zaposlenih. Zato sam zaustavio isplatu bonusa u početku ove godine, jer smatram da nijedan bord direktora ne treba da dobije bonus, makar u mom portfelju, jer oni dobiju mjesečnu naknadu svakako, ali mi je tek suludo da firma koja je neprofitabilna i ne može da izmiri svoje obaveze, dobije neke bonuse”, naveo je Radulović.

On je najavio da će tokom ljetnjih mjeseci uspostaviti brodarsku liniju između Budve i Dubrovnika, za šta očekuje da će ubrzo moći da saopšti detalje u vezi sa cijenom karata, kao i brojem linija sedmično.

Radulović je ranije kazao da su odbori direktora u državnim kompanijama koje posluju u okviru Ministarstva saobraćaja i pomorstva na testu. On je, odgovarajući na pitanje da li ima nekih promjena u poslovanju tih kompanija, naveo da se već vide pomaci.

“Novi bordovi bliže sarađuju sa Ministarstvom što moramo da pozdravimo i pohvalimo. Mislim da je to dobar korak. Do sada smo promijenili deset od 11 bordova u okviru Ministarstva”, rekao je Radulović.

On je naveo da će oni biti na testu, što znači da ukoliko se ne desi značajno unapređenje finansijskog stanja u tim firmama, ti bordovi će biti razriješeni.

“To je vrlo prosto sa mnom. Ako dođe do unapređenja, super, neka ostanu još dalje, ako ne dođe do unapređenja ili, ne daj Bože, da se ide unazad, odmah će doći do razrješenja i naći ćemo novi bord koji želi da odgovara jako izazovnim zadacima koje imamo u ovoj državi. Svakako, mislim da treba imati što više profesionalaca”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS