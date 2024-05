Ulaznice za duel sa Partizanom od sjutra u prodaji

Podgorica, (MINA) – Prodaja ulaznica za drugu utakmicu polufinala ABA lige, između košarkaša Budućnost Volija i Partizana, počeće sjutra, saopšteno je iz podgoričkog košarkaškog kluba.

Navodi se da se ulaznice mogu kupiti na biletarnici Sportskog centra Morača.

“Ulaznice će se prodavati u subotu, nedjelju i ponedjeljak od 12 do 18 sati, kao i u utorak od 10 sati do početka utakmice”, saopšteno je iz KK Budućnost Voli.

Cijene ulaznica su 15, 20 i 25 EUR, parter košta 50 i 100, dok je za kožni dio tribine cijena ulaznice 50 EUR.

Trebovane i rezervisane karte mogu se preuzeti u istom periodu na biletarnici SC Morača.

Utakmica je na programu u utorak u 18 sati.

