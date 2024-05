Spajić: Bez slobode medija nema demokratije

Podgorica, (MINA) – Vlada se zalaže za uspostavljanje povoljnijeg društvenog ambijenta i legislative, koji će omogućiti i garantovati novinarima nesmetano djelovanje, poručio je premijer Milojko Spajić.

On je čestitao 3. maj – Svjetski dan slobode medija, navodeći značaj poštovanja medijskih sloboda, digniteta i nezavisnosti poslenika koji rade, istražuju, preispituju i informišu u javnom interesu za dobrobit svih građana.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, istakao da se Vlada zalaže za uspostavljanje povoljnijeg društvenog ambijenta i legislative, koji će omogućiti i garantovati novinarima nesmetano djelovanje, kako bi u potpunosti doprinijeli opštem razvoju i ispunili misiju društvene odgovornosti.

„Zahvalan svima koji drže do javno izgovorene riječi, cijene njenu snagu i vrijednost, posvećeno i hrabro obavljaju novinarski posao, čestitam Međunarodni dan slobode medija“, naveo je Spajić u čestitki.

Spajić, kako su podsjetili iz njegovog kabineta, tokom posjete Berlinu bio gost Medien Kampa, gdje je imao neformalni panel sa više stotina novinara.

„Tom prilikom, Spajić je istakao da bez pune slobode medija nema ni demokratije u pravom smislu, ali da je pred svima težak izazov u borbi protiv dezinformacija“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je on, u tom kontekstu, naglasio važnost prave edukacije i poštovanja kodeksa, kojim su novinari došli do titule čuvara demokratije.

Spajić je poručio da je jačanje vladavine prava od ključnog značaja i da je u centru svih reformskih procesa.

„U tom smislu, novinari igraju izuzetno važnu ulogu, jer ukazuju na sve propuste i tako doprinose unapređenju sistema, koji će u konačnom raditi na dobrobit svih građana“, zaključio je Spajić.

