Nema slobode medija dok se ne rasvijetle napadi na novinare

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ne može da obezbijedi sve uslove za ostvarivanje slobode medije, dok ne budu rasvijetljeni ubistvo Duška Jovanovića, pokušaj ubistva Tufika Softića, ranjavanje i pokupaji zastrašivanja Olivere Lakić, poručili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

“Svi su ti novinari napadnuti zbog tekstova koje su objavili ili na kojima su radili”, naveli su iz HRA u saopštenju povodom Svetskog dana slobode medija.

U toj nevladinoj organizaciji smatraju da bi, uprkos tome što je okrivljeni za ubistvo Srđana Vojičića preminuo, dalja istraga trebalo da omogući da se sazna ko je naredio napad na književnika Jevrema Brkovića i tom prilikom ubio Vojičića.

“Mora se konačno saznati i ko je naredio napad na novinare Željka Ivanovića, Mladena Stojovića, i druge, čiji su slučajevi naknadno opstruirani na način što su pogrešno procesuirani ili zastarjeli”, dodaje se u saopštenju.

Iz HRA su kazali da vlade Duška Markovića, Zdravka Krivokapića i Dritana Abazovića, kao ni aktuelna vlada Milojka Spajića, nijesu angažovale stranog eksperta za analizu istrage ubistva Duška Jovanovića, osnivača i glavnog urednika dnevnog lista Dan, iako je Komisija za praćenje istraga napada na novinare to zatražila još 2018. godine.

Oni su podsjetili da je na Jovanovića izvršen atentat 2004. godine, i da je do sada procesuiran i osuđen samo jedan “saizvršilac”, Damir Mandić, za koga je utvrđeno da se nalazio u automobilu iz koga je pucano na Jovanovića, ali ne i da je on pucao.

Iz HRA su ukazali da je Komisija za praćenje istraga napada na novinare na osnovu stanja u spisima utvrdila nedostatke u istrazi.

Oni su naglasili da nema napretka u otkrivanju izvršilaca, a pogotovo ne nalogodavaca.

“Apelujemo i na međunarodne organizacije da se uključe i ponude Crnoj Gori pomoć oko angažovanja eksperta koji bi pomogao u rasvjetljavanju tog ubistva”, kazali su iz HRA.

Oni su podsjetili da je Jovanović u Dan-u objavljivao seriju tekstova o švercu cigareta i tvrdio da su u tome učestvovali najviši predstavnici vlasti.

Iz HRA su ukazali da je, u decembru prošle godine, Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv 14 okrivljenih koje sumnjiči za napad na novinarku Lakić ispred njene kuće 8. maja 2018. godine.

“Međutim, ni šest godina od ranjavanja nijesu otkriveni nalogodavci, koji su i najvažniji”, rekli su iz HRA i podsjetili da je Lakić pisala o nelegalnoj proizvodnji i švercu cigareta i organizovanom kriminalu u vezi sa tim.

Iz HRA su rekli da je, prema državnom tužilaštvu, u istrazi pokušaja ubistva Softića iz 2007. godine nije nastupila zastarjelost, ali da u toj istrazi nema nikakvog napretka.

Oni su podsjetili da je Softić među prvima pisao o organizovanim kriminalnim grupama na sjeveru Crne Gore i da je zbog toga napadnut dva puta, drugi put 2013. godine.

“I Ustavni sud i redovni sudovi su već zaključili da država nije sprovela djelotvornu istragu napada na Softića”, istakli su iz HRA.



