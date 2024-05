Indeksi porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak cijene dionica porasle, najviše u tehnološkom sektoru, jer većina kompanija iz sastava S&P 500 indeksa obavještava o većoj kvartalnoj dobiti nego što se očekivalo.

Dow Jones ojačao je 0,85 odsto na 38.225 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,91 odsto na 5.064 poena, a Nasdaq indeks 1,51 odsto na 15.840 bodova.

Pritom su cijene dionica porasle u devet od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa. Najviše je porastao tehnološki sektor, dok je najviše pao rudarski, prenosi Hrportfolio.

Među najvećim dobitnicama, sa skokom cijene gotovo deset odsto, bila je dionica Qualcomma, jer je taj proizvođač čipova obavijestio o većim nego što se očekivalo prihodima i zaradi u proteklom tromjesečju.

I većina ostalih kompanija obavijestila je o većoj zaradi nego što se očekivalo.

Do sada je oko 370 kompanija iz sastava S&P 500 indeksa obavijestilo o rezultatima, pri čemu ih je 77 odsto nadmašilo očekivanja po pitanju zarada.

Zbog toga sada analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija u prvom tromjesečju porasle oko 6,5 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, dok se prije mjesec očekivao rast zarada 5,1 odsto.

Pozitivno na tržište utiču i poruke iz američke centralne banke. U srijedu su, naime, čelnici Federalnih rezervi (Fed) odlučili da ostave ključne kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,50 odsto jer, kako su poručili u saopštenju, nema daljeg napretka po pitanju inflacije.

No, predsjednik Fed-a, Jerome Powell, kazao je na konferenciji za medije da dalje povećanje kamata nije izgledno, što je ohrabrilo ulagače koji su se zbog povišene inflacije plašili takvog poteza.

A što se smanjenja kamata tiče, sve je manje vjerovatno da će se Fed na tako nešto odlučiti prije jeseni.

Od početka godine berzanski indeksi na najvećoj svjetskoj berzi snažno su porasli na temelju očekivanja da će Fed ove godine agresivno smanjiti kamatne stope, počevši od juna.

No, kako je postalo jasno da su to preoptimistična očekivanja, u aprilu su indeksi znatno pali.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Doduše, londonski FTSE indeks porastao je 0,63 odsto na 8.172 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,2 odsto na 17.896 poena, a pariski CAC 0,88 odsto na 7.914 bodova.

