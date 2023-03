Vuksanović Stanković: Očekujemo podršku prijatelja iz Force i njihovih birača

Podgorica, (MINA) – Kandidatkinja Socijaldemokratske partije (SDP) za predsjednicu Crne Gore, Draginja Vuksanović Stanković, kazala je da na predsjedničkim izborima očekuje podršku birača Nove demokratske snage – FORCA.

Kako je saopšteno iz SDP-a, Vuksanović Stanković se danas u Ulcinju sastala sa rukovostvom Force, gdje su razgovarali o predstojećim predsjedničkim izborima.

„Kao osoba koja je i u Skupštini, ali i svugdje gdje je trebalo širom naše zemlje dokazala da se borim za jednaka prava svih u Crnoj Gori prenijela sam prijateljima iz Force da mislim da zaslužujem podršku Force i njenih birača“, navela je Vuksanović Stanković.

Ona je ocijenila da zaslužuje podršku i svih progresivnih snaga i pojedinaca koji žele da Crnu Goru vide kao modernu i naprednu državu.

Vuksanović Stanković je kazala da se danas srela sa rukovodstvom Force koju predvodi Genci Nimanbegu, dodajući da joj zadovoljstvo da razgovara sa onima koji su osvjedočeni borci za suverenu, građansku i proevropsku Crnu Goru i koji su borbu vodili i dokazali u najtežim vremenima bliske prošlosti.

Ona je dodala da zbog zajedničkih vrijednosti smatra da se njihova borba vodi istim kolosjekom, istim putem, ka istom cilju – građanskoj Crnoj Gori, punopravnoj članici Evropske unije.

„Naša domovina mora biti jednaka, ravnopravna i otvorena za sve. Nećemo pristati da je ona nečija više a nečija manje, zato ćemo zajedno istrajati u borbi za pravednije i inkluzivnije društvo i državu koju će svako poštovati i osjećati kao svoju“, navela je Vuksanović Stanković.

