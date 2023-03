Vuksanović Stanković: Očekujem podršku HGI i njenih birača

Podgorica, (MINA) – Predsjednička kandidatknija Socijaldemokratske partije (SDP) Draginja Vuksanović Stanković kazala je da, zbog političke bliskosti i zajedničkih ciljeva, očekuje podršku Hrvatske građanske inicijative (HGI) i njenih birača na izborima 19. marta.

Ona je, kako je saopšteno iz SDP-a, danas razgovora sa rukovodstvom HGI.

„Zbog naše političke bliskosti i zajedničkih ciljeva koje nas spajaju, zbog Evropske unije (EU) i evropskih vrijednosti koje nas povezuju, prenijela sam rukovodstvu HGI poruku da smatram da zavrjeđujem njihovu i podršku birača HGI na predsjedničkim izborima“, saopštila je Vuksanović Stanković.

Ona je kazala da je to bio iskren i otvoren razgovor prijatelja.

“Razgovor saboraca iz vremena kada nas je bilo malo za nezavisnu i građansku Crnu Goru i saboraca današnjih u borbi za očuvanje takve Crne Gore na koju se nasrće iz istih ideoloških centara kao ranije”, navela je Vuksanović Stanković.

Kako je rekla, Tivat je mjesto koje na sjajan način simbolizuje crnogorsku multikulturalnost.

“A današnji susret sa prijateljima iz HGI i (Adrijanom) Vuksanovićem je bio dobar povod da se podsjetimo na ovu temeljnu vrijednost moderne Crne Gore”, kazala je Vuksanović Stanković.

Ona je navela da Crna Gora i Hrvatska moraju imati najbolje moguće odnose, te da ove dvije zemlje u bliskoj budućnosti moraju biti najbliži partneri u EU, čiji je Hrvatska član, a Crna Gora mora uradit sve da pristupi članstvu što je moguće prije.

“HGI, kao odgovorna i partija koja je nebrojeno puta pokazala privrženost evropskoj Crnoj Gori, će sasvim sigurno i u narednom periodu značajno doprinijeti tom našem velikom i istorijskom cilju” zaključila je Vuksanović Stanković.

