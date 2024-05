Odbrana Kneževića predložila jemstvo od 75 hiljada britanskih funti

Podgorica, (MINA) – Odbrana predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića podnijela je žalbu na odluku o pritvoru i predložila jemstvo u iznosu od 75 hiljada britanskih funti.

To je za A plus televiziju potvrdio Kneževićev advokat Zdravko Đukanović.

Đukanović je kazao da je taj predlog pravedan, uzimajući u obzir da je Knežević tražio i obezbjeđenje od 24 sata, kao i da napuštanje Crne Gore nije realna opcija.

“Duško Knežević nije bjegunac, već je napustio Crnu Goru kako bi izbjegao politički teror i progon Mila Đukanovića”, rekao je advokat odbrane.

Odbrana je uložila žalbu, ističući potrebu za zamjenom mjera pritvora mjerama zabrane napuštanja Crne Gore, uz određivanje jemstva od 75 hiljada britanskih funti.

Đukanović je naglasio da je taj iznos usklađen s presudom koja je predsjedniku Atlas grupe izrečena u Velikoj Britaniji, a koju je Knežević već poštovao.

