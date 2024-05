Pobjede Otrant-Olimpika i Bokelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Otrant-Olimpika i Bokelja ostvarili su pobjede u 33. kolu Druge crnogorske lige.

Otrant-Olimpik je u Ulcinju savladao Kom 3:0 i 21. pobjedom u sezoni zadržao čelnu poziciju na tabeli.

Ekipu Dejana Vukićevića do pobjede vodili su Marko Burzanović u 8, Anđelo Rudović u 24. i Mladen Marstijepović u 41. minutu.

Korak za vodećim Otrant-Olimpikom zadržao je Bokelj, koji je kao gost trijumfovao protiv Berana 2:1.

Gosti su poveli golom Lazara Pajovića u 37. minutu iz jedanaesterca.

Poravnao je Viktor Kuč u 50, a pobjedu ekipi iz Kotora, šest minuta kasnije, donio je Fatih Muković.

Podgorica i Iskra igrali su na DG areni 0:0, a bez pobjednika završen je duel Internacionala i Lovćena, koji su u Golubovcima igrali 1:1.

Cetinjski sastav poveo je u 48. minutu golom Danila Bracanovića.

Minut kasnije konačan rezultat postavio je Rjo Omori.

Grbalj je u Radanovićima savladao Igalo 1:0, a osčučujući pogodak postigao je Andrija Vukoje u 52. minutu.

Otrant-Olimpik je lider šampionata sa 73 boda.

Bokelj je drugi sa 71, dok je treća Podgorica sa 54 boda i utakmicom manje.

Na četvrtom mjestu je Grbalj sa 45, dok je peto Igalo sa dva boda manje.

