Koalicija NVO: Spajić da se izjasni predlaže li Vlada amandmane na Rezoluciju o Srebrenici

Podgorica, (MINA) – Koalicija nevladinih organizacija (NVO) zatražila je od premijera Milojka Spajića da se izjasni da li Vlada predlaže amandmane na Rezoluciju Ujedinjenih nacija o Srebrenici.

Iz koalicije NVO su saopštili da su u pismu, koje su danas uputili Spajiću, od njega zatražili da, ako Vlada predlaže amandmane, objavi ih i argumentovano obrazloži tekst tih amandmana.

Oni su rekli da je u ozbiljnoj demokratskoj državi neprihvatljivo da istovremeno ministar vanjskih poslova iz premijerove partije Pokret Evropa sad, Filip Ivanović, odbacuje navode medija o amandmanima kao nezvanične informacije, a da sa druge strane, poslanica iste partije o njima govori kao o već svršenoj stvari.

„Posebno zahtijevamo od Spajića da prilikom izjašnjavanja o eventualnim amandmanima saopšti i da li će Crna Gora, uz njih, kosponzorisati rezoluciju o Srebrenici ili neće, i ako neće zbog čega neće, kao i da li se na bilo koji način dovodi u pitanje glasanje Crne Gore o rezoluciji u slučaju da amandmani ne budu usvojeni“, kaže se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je do danas ukupno 106 NVO i više od 350 građana Crne Gore, među kojima su većinom javne ličnosti, podržalo inicijativu da Crna Gora kosponzoriše UN rezoluciju, smatrajući to dostojnim izrazom poštovanja prema žrtvama srebreničkog genocida i odgovornim odnosom prema budućnosti.

Pismo upućeno Spajiću potpisali su Jovana Marović iz Savjetodavne grupe „Balkan u Evropi“ (BiEPAG), građanska aktivistkinja Dina Bajramspahić, Tea Gorjanc Prelević iz Akcije za ljudska prava, Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.

Potpisnici pisma su i Ljupka Kovačević iz Centra za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Maja Raičević iz Centra za ženska prava, Milka Tadić Mijović iz Centra za istraživačko novinarstvo, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju

Zorana Marković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija, Velija Murić iz Crnogorskog komiteta pravnika za ljudska prava.

Pismo koje je upućeno Spajiću potpisali su i Olivera Nikolić iz Instituta za medije, Ivana Vujović iz Juventasa, Aida Perović iz NVO Prima, Jovan Ulićević iz NVO Spektra i Demir Ličina iz Udruženja „Štrpci – Protiv zaborava“.

