Prvi trijumf Norisa u Majamiju

Podgorica, (MINA) – Vozač Meklarena, Britanac Lando Noris, pobjednik je Velike nagrade Majamija, šeste trke ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Do prvog trijumfa u karijeri došao je u vremenu sat, 30 minuta, 49 sekundi i 87,6 stotinki.

Noris je jedini vozač, uz Karlosa Sainsa juniora, koji je u posljednjoj godini uspio da prekine niz Maksa Ferstapena.

Ferstapen je u Majamiju kroz cilj prošao kao drugoplasirani sa sedam i po sekundi zaostatka, dok se na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao Šarl Lekler u Ferariju.

Noris je prethodno najbliži prvencu bio na Velikoj nagradi Rusije 2021. godine, ali ga je pogrešna taktika u teškim uslovima koštala pobjede.

Na četvrtom mjestu završio je Španac Karlos Sains junior, peti je bio Serhio Peres, a šesti Luis Hamilton.

Među deset najboljih su još Juki Cunoda, Džordž Rasel, Fernando Alonso i Esteban Okon.

Ferstapen je na čelu generalnog plasmana sa 136 bodova.

Peres je drugi sa 101, dok je Lekler treći sa 98 bodova.

Ovogodišnji šampionat Formule 1 biće nastavljen Velikom nagradom Emilije Romanje na stazi Enco i Dino Ferari 19. maja.

