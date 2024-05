DPS: Vlada odabrala da bude kosponzor Dodikovog i Vučićevog stava

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore odabrala je da, umjesto kosponzora Rezolucije Ujedinjenih nacija (UN) o genocidu u Srebrenici, bude kosponzor stava predsjednika Republike Srpske i Srbije, Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su rekli da Vlada Crne Gore nije našla za shodno da građane informiše o stavu prema Rezoluciji UN-a o genocidu u Srebrenici.

Kako su naveli iz DPS-a, Vlada pokušava da dozirano plasira informacije, kako bi postigla nemoguće – da udovolji Vučiću i Dodiku, sa jedne strane, a sa druge poštuje evropski stav o Rezoluciji.

„Kalkulisanje, u vidu nekog amandmana na Rezoluciju o Srebrenici, o kome smo informaciju dobili ne kroz zvanični kanal, već putem provladinog medija, predstavlja trapavo vođenje spoljne politike, koje je već danas dobilo odgovor iz Beograda od srpskog ministra spoljnih poslova Marka Đurića“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su ocijenili da je Vlada, na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, odabrala da umjesto kosponzora Rezolucije radije bude kosponzor Dodikovog i Vučićevog stava.

„Gospodine Spajiću, ukoliko se ispostavi kao tačno da Crna Gora ima pretenzije da amandmanom relativizuje Rezoluciju da bi minimizovala štetu koju ćete pretrpjeti kod Vučića i Dodika, onda je to kukavička spoljna politika, koju diktira puki strah, a ne strateški interes države“, naveli su iz DPS-a.

Iz te partije su rekli da je, uostalom, opšte poznato da se u životu, a i u politici sjedenje na dvije stolice kad tad završi padom sa obje.

