PES: DPS pokušava da profitira na temi koja je jako osjetljiva

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pokušava da profitira na temi koja je jako osjetljiva i za same žrtve genocida u Srebrenici, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz DPS-a su ranije kazali da je Vlada Crne Gore odabrala da, umjesto kosponzora Rezolucije Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, bude kosponzor stava predsjednika Republike Srpske i Srbije, Milorada Dodika i Aleksandra Vučića.

Iz PES-a su u saopštenju naveli da bi evolucija DPS-a od ratnohuškačke partije do evroatlantske, kao i poruke koje danas šalju imali smisla da su se “reformističke” snage nepovratno distancirale od dugogodišnjeg predsjednika.

“Koji iza sebe ima upravo teret odgovornosti za ratne užase širom bivše Jugoslavije, ali i politička savezništva sa Dodikom i Vučićem, koja sada pripisuju drugima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da za razliku od članova DPS-a, niko od članova Vlade iz PES-a nije imao nikakvu odgovornu ulogu u ratnim dešavanjima devedesetih.

„I zato je jako licemjerno da na kosponzorisanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici pozivaju oni, koji su gorivom sponzorisali tenkove za vrijeme užasa u Srebrenici“, rekli su iz PES-a.

Iz te partije su kazali da DPS, „pošto je u toku svoje vladavine bio uspješan jedino u stvaranju međuetničkih tenzija“, sada pokušava da profitira na temi koja je jako osjetljiva i za same žrtve genocida.

„Ako postoji saglasnost da za zločine genocida nijesu odgovorni narodi, već pojedinci, što je konstatovano u presudama međunarodnih sudova, onda ne vidimo razlog zašto bi bilo kome smetala inicijativa da se u tom pravcu i precizira odgovornost“, navodi se u saopštenju PES-a.

