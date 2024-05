Šćekić: Brojne su aktivnosti ACV i vrijeme za novi Zakon o vazdušnom saobraćaju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Očuvanje i podizanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, apsolutna primjena međunarodnih i domaćih propisa te kadrovski stručno jačanje, ključni su prioriteti u radu Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ACV), saopštio je vršilac dužnosti njenog direktora, Ivan Šćekić.

On je, u intervjuu agenciji Mina-business, naglasio da su u toku redovne nadzorne aktivnosti kod vazduhoplovnih subjekata, uobičajene u ovom periodu u sklopu priprema pred špic ljetnje turističke sezone.

“Ujedno radimo na pripremi i primjeni novih propisa, kao i ažuriranju postojećih, dominantno u skladu sa zahtjevima Evropske unije (EU). Jedan od prioriteta je nastavak rada u cilju predlaganja novog Zakona o vazdušnom saobraćaju, u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva i ostalim nadležnim resorima. Vrijeme je za unapređenje zakona, a slijedi zahtjevan i kompleksan proces, s obzirom na to da nije značajno mijenjan duži vremenski period”, precizirao je Šćekić.

U vrhu po primjeni međunarodnih standarda

On je kazao da je Crna Gora u samom vrhu zemalja regiona, ali i Evrope, sa rezultatom od 88 odsto efikasnosti u oblasti primjene međunarodnih standarda i preporučene prakse Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO).

“Postoji prostor za dodatno unapređenje ovog rezultata, u čemu nam saradnja sa vodećim ljudima ICAO najbolje pomaže”, rekao je Šćekić.

On je nedavno imao značajne međunarodne sastanke u Francuskoj, a sa vrhom ICAO razgovarao je i o mogućoj posjeti Crnoj Gori.

“Ta posjeta bi nam bila od velikog značaja, u smislu brojnih mogućnosti koje ICAO može da nam pruži u cilju daljeg unapređenja crnogorskog sistema civilnog vazduhoplovstva”, saopštio je Šćekić.

Očekuje uspješnu kontrolnu posjetu kao u februaru

On je najavio da se krajem mjeseca očekuja važna kontrolna posjeta Evropske komisije u oblasti bezbjednosti /security/ crnogorskim aerodromima, uz pratnju inspektora iz ACV.

Ta kontrola je značajna jer treba da potvrdi crnogorski status u sistemu pod nazivom Jedna bezbjednosna kontrola /One stop security/, koji je Agencija za civilno vazduhoplovstvo realizovala sa Evropskom konfrencijom za vazdušni saobraćaj (ECAC) i Evropskom komisijom (EK).

“Taj status praktično znači da se bezbjednosna kontrola, rađena na aerodromima u Podgorici i Tivtu, tretira kao da je obavljena u zemljama EU”, naveo je Šćekić.

On očekuje da i ova kontrolna posjeta bude uspješna, poput one u februaru kada je EASA potvrdila visok nivo sigurnosti i profesionalnosti ACV i SMATSA u oblasti nadzora i pružanja usluge kontrole letenja.

“EASA je nedavno potvrdila rekordno dobre rezultate crnogorskog sistema kontrole letenja i nadzora koji ACV obavlja u toj oblasti, bez ijednog nalaza koji bi mogao imati uticaj na sigurnost operacija u toj oblasti”, saopštio je Šćekić.

Ulaganje u sigurnost je investiranje u budućnost

On je poručio da je ulaganje u sigurnost zapravo investicija u budućnost, te da će ACV nastaviti sa jačanjem stručnih kapaciteta i učiniti kontrolnu i certifikacionu funkciju još efikasnijom.

Šćekić je kazao da bi Podgorica mogla biti domaćin narednog sastanka Zajedničkog odbora ECAA sporazuma, o čemu je razgovarao pri nedavnom susretu sa direktorom za vazduhoplovstvo u EK (Generalni direktorat za mobilnost i transport – DG MOVE), Filipom Kornelisom,.

Crna Gora je jedna od potpisnica ECAA sporazuma – Multilateralnog sporazuma o stvaranju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja, a ECAA Joint Committee /Zajednički odbor/ je nadležan za njegovo sprovođenje i obezbjeđivanje pravilne primjene.

Važni sastanci u Podgorici

“Sastanak Zajedničkog odbora ECAA sporazuma u Podgorici bio bi organizovan u direktnoj saradnji između EK i ACV, a očekujemo aktivno učešće i drugih država iz regiona”, naveo je Šćekić.

On je, pored toga, prilikom susreta u Francuskoj usaglasio i poseban sastanak sa predstavnicima jednog od vodećih evropskih centara za obuku u vazduhoplovstvu (JAA.TO) početkom juna u Podgorici, u cilju razvijanja međusobne saradnje i unapređenja kompetencija eksperata iz ACV.

Edukacija vazduholovaca, podrška Upravi pomorske sigurnosti

“Posebnu pažnju posvećujemo edukaciji vazduhoplovaca, organizujemo edukativne radionice i obuke, a naredna će biti posvećena jedriličarima. Takođe, uz brojne aktivnosti, podrška smo i Upravi pomorske sigurnosti u organizaciji nacionalne vježbe za SAR (Search and Rescue – traganje i spašavanje) u civilnom vazduhoplovstvu, u koordinaciji sa ostalim nadležnim institucijama”, kazao je Šćekić.

On je dodao da je sa tom upravom i Gorskom službom spasavanja nedavno usaglašena donacija vrijednih sredstava od ACV za opremu i sredstva, koja će biti od značaja u slučaju potrebe za SAR akcijama u vazduhoplovstvu.

Šćekić je saopštio da se, između ostalog, kroz poseban program saradnje sa Evropskom organizacijom za sigurnost vazdušne plovidbe (EUROCONTROL), nastavlja unapređenje sistema u oblastima kao što su sajber bezbjednost i licenciranje kontrolora letenja.

Šćekić, koji je diplomirani inženjer vazdušnog saobraćaja, ima značajno iskustvo i izuzetno je upućen u djelovanje civilne vazduhoplovne vlasti na unutrašnjem i na međunarodnom nivou, a prije ove pozicije bio je direktor Sektora za sigurnost vazdušne plovidbe.

