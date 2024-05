Radović i Bakić na turniru u Laškom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijci, Filip Radović i Luka Bakić, od utorka do petka učestvovaće na međunarodnom stonoteniskom turniru za osobe sa invaliditetom koeficijenta 40 u slovenačkom Laškom, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Radović i Bakić za medalje boriće se u kategoriji S10, a u Laško otputovali su u pratnji trenera reprezentacije Vladimira Marića.

Turnir u Laškom jedan je od najjačih u svijetu i okupiće 288 stonotenisera iz 49 država svijeta.

Radović i Bakić za Laško putuju nakon što su na podgoričkom tunriru Montenegro 2024 igrali finale.

“Nastavljamo takmičenje u Laškom, u kojem se već nekoliko godina igra najjači svjetski turnir. Nadam se da će momci nastaviti gdje su stali u Crnoj Gori, što nam je jako važno za Paraolimpijske igre. Radović trenutno zauzima drugu poziciju na Svjetskoj rang listi, dok je Bakić nakon Podgorice napredovao dva mjesta i sada je šesti”, rekao je Marić.

On je naglasio da je cilj da Radović zadrži to mjesto do Pariza, a da Bakić dodatno popravi plasman.

“Ukoliko odigra na svom nivou u Laškom, može doći do četvrtog mjesta na rang listi. To je izuzetno značajno uoči žrijeba za Paraolimpijske igre u Parizu. Ako ostvarimo cilj u Laškom, to bi nam bio ujedno i posljednji turnir do Pariza, u suprotnom igrali bi u Ostravi, sredinom juna”, rekao je Marić.

U kategoriji S10 prijavljeno je 15 stonotenisera.

Prošle godine Radović i Bakić igrali su finale, u kojem je bronzani iz Tokija bio uspješniji.

“Nastup crnogorske reprezentacije u Laškom finansira se po programu POK za 2024. godinu, koji je podržalo Ministarstva sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

