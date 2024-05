Bivši radnici Košute i danas blokirali put

Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Bivši radnici nekadašnje fabrike Košuta ponovo su danas protestovali i blokirali putni pravac Cetinje – Podgorica, pri čemu očekuju da ih primi premijer Milojko Spajić na razgovor.

Saobraćaj je obustavljen u mjestu Kruševo ždrijelo do 15 sati, a novo okupljanje su najavili za četvrtak. Očekuju da ih Spajić primi na razgovor i da se dogovore modeli po kojima bi mogli biti isplaćeni i povezan im radni staž.

Predstavnica bivših radnika, Dijana Vujović poručila je da nastavljaju sa protestima i da neće odustati dok ih neko iz Vlade ne primi na razgovor, prenosi portal RTCG.

“Nastavićemo sve dok nas neko ne primi, a nadam se da će premijer imati sluha za nas i naše zahtjeve i da će nas primiti na razgovor. Protest će biti organizovan i u četvrtak kada je premijerski sat i očekujemo razgovor”, navela je Vujović.

Pravni zastupnik radnika Petar Martinović je kazao da nakon što su pisali resornom ministru Niku Đeljošaju, a nijesu dobili odgovor, sada im predstoji da pišu svakom poslaničkom klubu i izlože situaciju.

“Ljudi koji sjede u tim klupama predstavljaju građane, pa i ove koji ovdje protestuju, tako da očekujemo da neko iz bilo koje partije iznese ovaj problem pred parlament. Nije nam bitno ko će to uraditi i očekujemo reakciju. Poslali smo Đeljošaju sve što je trebalo, i suvišno je pričati oko nekih njegovih reakcija“, kazao je Martinović.

On je naveo da se nada da će premijer imati sluha da ih primi i da krenu da se dogovaraju.

„Ne da nas primi radi reda, jer to nema svrhu, već da se dogovaramo oko modaliteta isplata i spajanja radnog staža za 81 radnika”, kazao je Martinović.

Kako je dodao 2022, riješena su neka pitanja na osnovu Sporazuma Vlade i radnika metalskog sektora, tako da se vidi da se lagano stvari mogu riješiti.

“Radi se o iznosi od 2,8 miliona EUR, koji je nedostižan za sve nas, ali za Vladu Crne Gore i rješavanje problema 693 radnika je blago rečeno, smiješan iznos”, kazao je Martinović.

Ukoliko ne dođe do odgovora u četvrtak, dodaje, ponovo će se okupiti ispred zgrade Vlade u Podgorici.

On je napomenuo da su od početka organizovanja protesta preminula tri radnika i da se radi o ljudima koji su u zaista teškoj situaciji i u poodmaklim godinama, pa je potrebno pokazati empatiju i razumijevanje, jer, ističe, ovo prevazilazi sve granice.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS