Nikolić: PES širi najgore laži velikosrpske propagande

Podgorica, (MINA) – Poket Evropa sad (PES) svrstao se u red onih koji šire laži velikosrpske propagande, kazao je portparol Demokratske partije socijalista (DPS) Miloš Nikolić.

Iz PES-a su ranije saopštili da DPS pokušava da profitira na temi koja je jako osjetljiva i za same žrtve genocida u Srebrenici.

„Reakcija PES-a, kojom su se svrstali u red onih koji šire laži velikosrpske propagande, na nivou je pameti i političkog dometa njihovog novog gurua Tihomira Dragaša“, naveo je Nikolić u reagovanju.

On je rekao da je žalosno što je jedna nova partija na političkoj sceni, koja se makar formalno zalaže za evropske vrijednosti, „spala na to da ponavlja laži Momčila Mandića i ostalih agenata velikosrpskog nacionalizma, koji i dan danas veličaju Srebrenicu kao akt herojstva“.

Nikolić je kazao da, ipak, imaju razumijevanja za „frustraciju gospode iz PES-a“.

On je rekao da zbilja nije jednostavno trpjeti „javno šamaranje“ od državnog vrha Srbije u kontinuitetu, a ne smijeti odgovoriti ni jednu jedinu riječ na stalna ponižavanja.

„Na kraju, državnom vrhu Srbije čestitamo – dresura i sedlanje novog političkog konja za trku ide više nego dobro“, naveo je Nikolić.

On je poručio da građani ne treba da brinu i da će DPS ostati čvrsta odbrana vrijednosti na kojima počiva savremena, moderna i pristojna Crna Gora.

„Za takvu Crnu Goru jedna činjenica će uvijek biti nesporna – u Srebrenici se desio genocid“, navodi se u reagovanju.

