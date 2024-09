Vuković: Vjerujemo da će Rakčević biti gradonačelnik Podgorice

Podgorica, (MINA) – Koalicija „Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu” pokazala je šta znači voditi pozitivnu kampanju, kazala je predstavnica te koalicije Milena Vuković, dodajući da vjeruje da će večeras slaviti pobjedu i će da Luka Rakčević biti gradonačelnik Podgorice.

Vuković je na konferenciji za novinare rekla da su zadovoljni kako je protekao izborni proces, iako je bilo manjih nepravilnosti.

Prema njenim riječima, koalicija „Jakov Milatović – Za bolju Podgoricu“ pokazala je da imaju superiornog kandidata.

„Jedina smo koalicija koja je pokazala izborni program“, kazala je Vuković.

Ona je istakla da manja izlaznost u odnosu na prethodne izbore najmanje odgovara parlamentatnoj većini na državnom nivou.

„Definitivno mislim da je to nešto što ne odgovara parlamentarnoj većini sa državnog nivoa i vjerujem da ćemo večeras slaviti rezultat i da ćemo dati gradonačelnika Podgorice“, kazala je Vuković.

