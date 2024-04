Vujović: Reakcija na spaljivanje lutke Nikolaidisa odgovorna

Podgorica, (MINA) – Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da je njena reakcija na performans spaljivanja lutke sa likom pisca i novinara Andreja Nikolaidisa odgovorna, primjerena i moralna.

Ona je to rekla u Skupštini odgovarajući na pitanje poslanika Demokratske partije socijalista Abaza Dizdarevića, da li osjeća moralnu i političku odgovornost što nije osudila sramni performans karnevalskog spaljivanja jednog od najboljih živih crnogorskih pisaca, u njenom rodnom gradu Herceg Novom u kojem je na vlasti Demokratska Crna Gora.

Vujović je ponovila da najoštrije osuđuje čin spaljivanja, kao i uvrede i neprimjeren govor tokom suđenja karnevalu u Herceg Novom.

Prema riječima Vujović, njen stav ne može biti dvosmisleno shvaćen, osim ukoliko ne postoji namjera.

Vujović je poručila da namjera Dizdarevića sigurno nije da joj ostavi prostor da se još jednom osvrne na slučaj, na koji je, kako vjeruje, adekvatno reagovala, a koji je kod dijela javnosti sklone podjelama protumačena kao relativizacija i blaga.

“Podsjetiću da sam te večeri imala dvije reakcije u kojima sam poručila da je sloboda izražavanja i govora, osnovno i neprikosnoveno ljudsko pravo”, rekla je Vujović.

Ona je ponovila da joj kao ministarki kulture i medija, ali i kao Novljanki nije bilo jasno “kako idejni tvorci nijesu bili svjesni da spaljivanje lutke, koja simbolizuje crnogorskog književnika, možemo posmatrati i kao simbolično spaljivanje slobodne i kritičke misli, rukopisa, knjiga”.

“Ovo su navodi moje reakcije koja je upućena medijima, a koju vi pokušavate da relativizujete. Zbog osjetljivosti situacije koja je uvrijedila i podijelila građane, još jednom sam te večeri reagovala nakon čitanja govora. Pozvala sam nadležne da reaguju ako je bilo elemenata krivičnog djela”, rekla je Vujović.

Ona je kazala da može da se ne slaže sa nekim stavovima Nikolaidisa.

“I to je demokratski, ali ni u jednom trenutku zbog toga neće izostati rekacija na sve ono što može da ugrozi demokratske procese i vrijednosti”, dodala je Vujović.

Ona je rekla da od početka mandata jasno osuđuje svaki napad na novinare i medije, ne žene na javnim funkcijama, bez obzira na uređivačke politike, ili pripadnost bilo kojoj političkoj partiji.

Vujović je kazala da je agrumentovana rasprava, postavljanje pitanje, traženje odgovora, poželjno i odraz demokratskih procesa.

“Upravo zbog toga ne smijemo populistički izvlačiti iz konteksta izjave, afirmisati ih kako bi dobili jeftine političke poene”, smatra Vujović.

Ona je rekla da svoju reakciju na simbolično spaljivanje lutke sa likom crnogorskog pisca i književnika, smatra politički odgovornom, primjerenom i moralnom.

“Kakvo će uostalom biti i moje ukupno djelovanje na poziciji ministarke kulture i medija, ali i na crnogoroskoj političkoj sceni”, dodala je Vujović.

Ona je istakla da je njena vizija kulture i razvoja demokratske Crne Gore je da prestane podjela umjetnike i intelektualce “na “naše“ i “vaše””.

“Već da njihovo stvaralaštvo čuvamo i podstičemo, jer svi koji stvaraju pod ovim nebom ostavljaju trajni otisak crnogroske kulture i vrijedno nasljeđe budućim generacijama”, kazala je Vujović.

