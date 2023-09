Vučković u julu tražila pojačanu kontrolu tokom rekonstrukcije zgrade sudova

Podgorica, (MINA) – Vršiteljka dužnosti predsjednice Vrhovnog suda Vesna Vučković poslala je početkom jula dopis Upravi policije u kome je tražila pojačanu kontrolu tokom rekonstrukcije objekta u kojem su sjedišta Vrhovnog, Apelacionog i Višeg suda.

Vučković se u dokumentu, koji je objavila Antena M, obratila pomoćniku direktora policije Milošu Rakonjcu.

“Imajući u vidu da će se izvoditi radovi, između ostalog na krovnom i fasadnom omotaču objekta, molimo Vas za saradnju u vidu kontrole osoba koje će obavljati radove i pojačanu bezbjednost u i izvan zgrade”, navela je Vučković.

Ona je dodala da nije planirana promjena režima ulaska u zgradu na glavni ulaz, kojem pristupaju građani.

“Napominjemo da ćemo spisak zaposlenih kod izvođača radova dostaviti naknadno”, navela je Vučković u dopisu.

