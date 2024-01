Vozila za prevoz učenika biće praćena putem GPS uređaja

Podgorica, (MINA) – Vozila za prevoz učenika će biti praćena putem GPS uređaja, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija navodeći da je danas tim povodom potpisan ugovor sa Crnogorskm Telekomom.

Iz Ministarstva su rekli da je resorna Anđela Jakšić Stojanović potpisala ugovor sa predstavnicima Crnogorskog Telekoma o isporuci i montaži uređaja, kao i godišnjoj usluzi emitovanja signala za GPS praćenje vozila.

Kako se navodi, škole u Crnoj Gori raspolažu sa preko 120 vozila za prevoz učenika za koje Ministarstvo godišnje izdvaja preko pet miliona EUR za održavanje, registraciju i gorivo.

“Ugovor, iako ne velike vrijednosti u novcu, ima veliki značaj, prije svega, ako se posmatra kao cjelina sa nabavkom 26 novih vozila za koje je ugovor potpisan početkom decembra, i planiranom još jednom nabavkom za koju će tender biti raspisan u prvom kvartalu godine”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će na taj način preko 70 odsto vozila za prevoz učenika i nastavnika biti nova.

Jakšić Stojanović je naglasila da osim mogućnosti za ostvarivanje ušteda i savjesnijeg odnosa prema vozilima, Ministarstvo taj sistem vidi kao veliki napredak u unapređenju bezbjednosti učenika.

“Uz već pomenute nabavke novih vozila, do kraja godine ćemo od jednog neorganizovanog sistema prevoza i vozila od kojih su neka stara više decenija, imati u potpunosti modernizovan vozni park koji će omogućiti bezbjedan i siguran prevoz naših najmlađih, posebno na sjeveru Crne Gore i na taj način unaprijediti uslove njihovog školovanja i kada je taj segment u pitanju”, rekla je Jakšić Stojanović.

