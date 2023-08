Vlada hitno da reaguje oko zabrane ulaska u Srbiju Marović

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozvao je Vladu i premijera Dritana Abazovića da hitno reaguju kako bi se bivšoj ministarki evropskih poslova Jovani Marović vratila lična dokumenta i omogućio povratak u Crnu Goru prvim avionom nazad.

Marović je na mreži X, nekadašnjem Tviteru /Twitter/, napisala da joj je odbijen ulazak u Srbiju zbog “zaštite bezbjednosti Republike Srbije i njenih građana”.

Iz CGO su kazali da, takođe, očekuju da Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova upute protesnu notu Vladi Srbije zbog takvog postupanja prema Marović i da traže spisak svih državljana Crne Gore kojima je po istom osnovu zabranjen ulazak u Srbiju.

„Jasno je da se na ovaj način Marović kažnjava zbog javno izražene kritike prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću“, rekli su iz CGO.

Iz te nevladine organizacije naveli su da njoj na to pravo daje i Ustav Crne Gore i Ustav Srbije, ali i međunarodni akti koje su ratifikovale obje države.

„Vučićeva vlast je ovim dokazala da zaslužuje kritiku svih progresivnih aktera, a ostaje da se vidi da li će crnogorske vlasti i ovog puta pokazati da nemaju kičnu da zaštite svoje državljane i interese Crne Gore“, kazali su iz CGO.

