Vlada da isporuči rezultate iz evropske agende

Podgorica, (MINA) – Najvažniji zadatak Vlade je da isporuči rezultate iz evropske agende i ispuni očekivanja građana u pogledu članstva u Evropskoj uniji (EU), poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa predsjednicom Evropske komisije (EK) Ursulom fon der Lajen.

Spajić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da Crna Gora ima pro-evroatlantsku Vladu i stabilnu političku većinu, koja će doprinijeti zatvaranju najvažnijih pregovaračkih poglavlja i ubrzati neophodne reforme u svim granama vlasti.

Sagovornici su, u kontekstu ispunjavanja uslova za članstvo, ocijenili da su prioritetne aktivnosti imenovanja u sudskoj grani vlasti, jačanje slobode medija i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Na sastanku je bilo riječi o administrativnoj podršci EU u pogledu boljeg korišćenja fondova EU, jačanju infrastrukture, saobraćajnom povezivanju i pristupu Crne Gore jedinstvenom evropskom tržištu“, navodi se u saopštenju.

Spajić je zahvalio Fon der Lajen na iskazanoj podršci i kazao da je EU najvažniji geostrateški i ekonomski partner 44. Vlade, i da je veće prisustvo Unije u regionu preduslov za izgradnju otpornosti na druge uticaje.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksa Bečić, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević i ministri vanjskih poslova i energetike i rudarstva, Filip Ivanović i Saša Mujović.

