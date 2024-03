Vlada će pomoći u saniranju štete nastale od zemljotresa

Podgorica, (MINA) – Vlada će pomoći u saniranju posljedica zemljotresa koji je jutros oko četiri sata pogodio Crnu Goru, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose s javnošću.

Navodi se da će se Komisija za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, kojom predsjedava ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, upoznati sa stanjem na terenu.

“I shodno propisanim procedurama donijeti odluke o daljem postupanju”, dodaje se u saopštenju.

Zemljotres jačine 5,3 stepena Rihterove skale, čiji je epicentar bio pet kilometara od mjesta Čarađe u blizini Nikšića, osjetio se u cijeloj Crnoj Gori, a nakon njega je registrovano preko 30 slabijih potresa.

Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju su kazali da je taj zemljotres mogao izazvati štetu u epicentralnom području.

